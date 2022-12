Ces résidences seniors françaises misent sur le soleil à l’étranger

L’enseigne leader de ce marché en France propose depuis peu une adresse sur l’île Maurice et en Malaisie en attendant une ouverture au Portugal.

Avec 150 résidences en France correspondant à 18.000 logements, le groupe Aegide-Domitys est leader en France d’un secteur qui devrait continuer à se développer dans l’Hexagone avec le vieillissement de la population. Mais cela n’empêche cet exploitant-promoteur (désormais propriété de la mutuelle AG2R - La Mondiale après avoir été filiale du groupe immobilier Nexity) de lorgner, à petite dose, sur l’étranger où il possède 5 adresses. «Quand nous avons lancé notre projet mauricien, nous avions un rêve, se souvient Frédéric Walther, directeur général de Domitys. Il s’agissait de répondre à une attente forte des personnes âgées: continuer à voyager en toute sécurité.»

Sur le territoire national, sur la base d’opportunité, le groupe exploite déjà deux résidences hôtelières à Nantes et à Tours sur des sites où il gère en parallèle une résidence seniors. L’occasion de mêler un peu les approches pour jouer la carte du service hôtelier classique et de mêler tourisme d’affaires, tourisme tout court ou encore hébergement avant ou après une hospitalisation (la résidence de Nantes est située tout près d’une clinique). Sur l’ île Maurice , c’est cette approche très mixte qui a été adoptée. «Avec un promoteur mauricien, nous avons mélangé les codes de la résidence senior avec ceux du resort et de l’appart’hôtel, se félicite Frédéric Walther. Il en résulte une variété de clientèles assez incroyable.» Au-delà du cœur de cible de seniors qui viennent passer là leurs vacances, certains en profitent pour y inviter toute la famille. Et on y retrouve une partie de clientèle d’affaires qui profite des installations dans un cadre plus calme que les clubs de vacances sans oublier des seniors qui souhaitent vivre sur place une partie de l’année.

Un concept de voyage pour les résidents

Chez Aegide-Domitys, on ne cache pas que l’ouverture d’adresses à l’étranger peut créer des lieux de sorties ponctuels pour ses résidents français. Sans être sur le créneau le plus haut de gamme de la résidence senior, les résidences Domitys enregistrent néanmoins un ticket moyen de 1900 euros par mois tout compris (dont 900 à 1000 euros de loyer charges comprise, le reste étant constitué de services en package ou à la carte) et disposent donc d’un bon pouvoir d’achat. Le concept «Domitys voyage» permet déjà aux résidents de passer une ou deux semaines dans une résidence du groupe, en France, et de bénéficier d’un programme d’activités spécifiques. Et un premier groupe de 16 personnes est d’ores et déjà parti à l’île Maurice et a bénéficié de l’encadrement d’un animateur dédié, revenant particulièrement enthousiaste.

Les plus aventureux pourront bénéficier d’un point de chute encore plus exotique et lointain, avec l’ouverture en cours d’une résidence à Kuala Lumpur (Malaisie). Une résidence lancée par une coentreprise avec le groupe hôtelier singapourien Ascott qui gère également de nombreuses résidences hôtelières. Les appartements y sont spacieux (la résidence de 100 logements ne comprend que 2 studios de 33 m², les 98 autres étant compris entre 55 m² et 158 m²) et ici, comme dans les résidences françaises du groupe, on vise clairement les longs séjours avec la possibilité d’apporter son mobilier.

Quant à la prochaine résidence étrangère, elle doit ouvrir à Vilamoura, dans le sud du Portugal et pourrait séduire aussi bien une clientèle de passage que des résidents à l’année. Cette région de l’Algarve bénéficie en effet d’une excellente météo et conjugue avec bonheur les activités balnéaires et une multitude de golfes. Le site qui va comprendre 159 appartements (du studio au T3 de plus de 100 m²) doit être livré au premier trimestre 2025. C’est le groupe Perial asset management qui a réalisé l’acquisition de ce projet pour un montant de 47 millions d’euros.