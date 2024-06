Ces luxueuses propriétés pourraient bien taper dans l’œil du prince Harry

Le second fils du roi Charles III serait à la recherche d’un logement en Grande-Bretagne, si l’on en croit des spécialistes de la royauté. Maison ou appartement, à Londres ou à la campagne, Le Figaro immobilier lui propose quelques pistes.

Il y a quelques années, les bons conseils du Figaro immobilier avaient fait mouche. À l’époque, l’ex-président François Hollande était à la recherche d’un logement en Corrèze et nous lui avions suggéré cinq propriétés disponibles à la vente. Or il se trouve que le choix final de l’homme politique s’est porté sur l’une de ces suggestions... Cette fois-ci, c’est une personnalité d’outre-Manche qui serait en quête d’un nouveau toit. À en croire la rumeur diffusée par certains spécialistes de la royauté, le prince Harry serait à la recherche d’une propriété au Royaume-Uni.

Depuis qu’ils ont été priés de quitter Frogmore Cottage, une propriété royale située à Windsor, le duc et la duchesse de Sussex ne disposent plus d’adresse en Grande-Bretagne. Or, sa vie américaine ne comblerait pas totalement Harry, même si d’autres connaisseurs de la famille royale estiment que son retour sur le sol britannique n’est pas à l’ordre du jour. Loger à l’hôtel n’est pas idéal et qu’il semblerait que Harry soit en manque de contact avec ses camarades d’étude ou ses frères d’arme durant son service militaire. Ajoutez à cela le fait que le courant ne passerait pas au mieux entre eux et son épouse, Meghan Markle. D’où le peu de visites qu’ils recevraient aux États-Unis. En admettant que le budget ne soit pas un problème (ce qui est tout sauf une évidence), voici six propriétés auxquelles pourrait rêver l’auteur de l’autobiographie à succès «Le Suppléant».

Pour l’exclusivité

Situé au One Hyde Park, un ensemble de 4 tours du quartier de Knightsbridge, constituant sans doute la résidence la plus exclusive de la ville, cet appartement offre 1670 m² habitables et 5 chambres. Le penthouse occupe les 10e et 11e étages et propose des prestations incroyables entre vues dégagées, cheminée vitrée monumentale, salle de réception avec 8 mètres de hauteur sous plafond, le tout inondé de lumière naturelle... Tarif pharaonique à la hauteur des prestations: le bien proposé par Sotheby’s International Realty est affiché à 206 millions d’euros...

Pour la vie de château

Toujours à des niveaux de prix scandaleusement élevé mais tout de même près de trois fois moins cher que l’appartement londonien de Knightsbridge, voici Denham Place. Cette demeure remontant à 1688 a déjà accueilli par le passé célébrités et têtes couronnées. Elle sort désormais d’une titanesque restauration de 8 ans pour offrir prestations et confort au goût du jour. Affichée à 76,9 millions d’euros cette noble bâtisse dispose de 12 chamb res avec leur salle de bain à chaque fois et développe près de 3700 m² habitables sans oublier les 17 hectares de terrain. Évidemment, l’ambiance dans ce coin du Buckinghamshire est plus rurale mais le centre de Londres reste à moins de 30 kilomètres...

Pour recevoir des amis (beaucoup)

Puisque l’un des manques exprimés par le prince Harry est celui de ne pas voir assez régulièrement ses amis, autant pouvoir les recevoir chez soi dans de bonnes conditions. Dans un genre plus détendu que le palais précédent, voici la Maison Christchurch. Avec plus de 1100 m² habitables, cet ensemble est constitué de trois propriétés principales et de dépendances, sans oublier 6,5 hectares de terrain. L’endroit est, certes, moins luxueux que les précédents mais cet ancien hôtel ne manque pas de place pour accueillir des proches avec pas moins de 12 chambres. Et la facture est (un peu) plus douce que les précédentes: 9,4 millions d’euros. Reste à s’installer dans le Dorset, au sud-est du pays, non loin de la ville de Christchurch, à 170 kms de la capitale.

Pour la terrasse

Retour au très grand luxe avec cet appartement de près de 900 m² situé dans un immeuble des années 1920 , au bord de la Tamise. Le logement dispose de 5 chambres, d’une piscine dans la résidence et surtout d’une incroyable terrasse de plus de 100 m². Cette dernière offre des vues sur Big Ben, l’abbaye de Westminster ou encore the Shard. Pour s’offrir ce penthouse, Harry devra débourser près de 34,9 millions d’euros.

Pour la sécurité

Pour une personnalité publique et a fortiori royale comme Harry et sa famille, les questions de sécurité sont essentielles. Et c’est d’ailleurs pour cette raison et dans la perspective de revenir éventuellement sur le sol britannique que le duc de Sussex poursuit son action en justice pour tenter d’obliger les contribuables britanniques à payer pour sa sécurité, service qui lui avait été retiré. En attendant que le sujet soit tranché, il pourra toujours occuper l’une de ces résidences super-sécurisées disposant de personnel assigné à ces tâches 24h/24. C’est le cas de cet appartement du quartier de Mayfair qui offre des prestations de très haut vol . Mais il faut bien admettre qu’elles se paient le prix fort: à raison de 31 millions d’euros pour 485 m² et 5 chambres, on en arrive à la somme rondelette de 64.000 €/m².

Pour les loisirs des petits et grands

N’oublions pas que ce logement a vocation à héberger une famille complète avec deux jeunes enfants. Pour le bien-être de tous, quelques loisirs et sports à pratiquer sur place sont les bienvenus. Cap sur cette propriété d’Oxshott dans le Surrey, à une grosse trentaine de kilomètres de Londres. Affichée à 19,5 millions d’euros, elle offre de généreuses proportions avec plus de 1500 m² habitables et 9 chambres . Et surtout, un magnifique terrain de jeu et d’activité. Cuisine gastronomique pour un chef privé, centre aquatique avec piscine, spa, salle de sport, vestiaire et hammam. Sans oublier la salle de cinéma, le vaste terrain avec ses parcs, le court de tennis et la proximité «des meilleurs écoles et aérodromes privés d’Angleterre».