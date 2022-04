Ces logements à vendre ont un lien avec chaque président de la Ve République

Les huit présidents de la Ve République et un chef de l’État par intérim ont pour point commun d’avoir vécu à l’Élysée. Quel autre logement pourrait leur correspondre en fonction de leurs fiefs ou de leurs liens affectifs?

Ce dimanche 24 avril, le nom du neuvième président de la Ve République sera connu. L’occasion de passer en revue les lieux d’attache de ses prédécesseurs et de soumettre des idées de logements qui pourraient plaire à ceux qui sont toujours vivants ou prolonger leur souvenir. Maison, péniche, hôtel particulier, tour d’horizon de notre sélection.

Charles de Gaulle: une maison de village à retaper, à Colombey-les-Deux-Églises (52)

Pour évoquer le premier président de la Ve République, impossible d’échapper à ce village de la Haute-Marne que le Général de Gaulle avait choisi dès 1934 pour y installer sa résidence secondaire surnommée «La Boisserie» (après s’être appelée La Brasserie, fonction qu’elle occupait dans le passé). Un lieu stratégique situé à mi-chemin de Paris et de ses garnisons du Nord et de l’Est. Le souci de ce lieu incontournable du gaullisme, c’est qu’il y a très peu de bien immobilier à vendre, en dehors de quelques programmes neufs, qu’on imagine mal dans l’esprit du Grand Charles.

Nous avons donc repéré cette modeste maison de ville proposée pour 66.000 euros par une notaire, Me Peggy Keyser-François . Noyée sous la vigne vierge, cette maison de village offre 95 m² habitables sur deux niveaux, un terrain de 332 m² avec jardin, sans oublier un garage et une petite dépendance. Pour amateurs de travaux (assainissement individuel à remettre aux normes).

Georges Pompidou: un duplex à Levallois-Perret (92)

Georges Pompidou ne manque pas de point d’attache entre son Cantal natal, l’Île Saint-Louis, à Paris, où il est décédé et les nombreux secteurs liés à son nom entre les centres Pompidou de la capitale et de Metz, un hôpital parisien ou encore une voie rapide. Nous nous sommes finalement tournés vers une commune huppée de l’Ouest parisien: Levallois-Perret avec son quartier Georges Pompidou, situé autour des places et avenue Georges-Pompidou.

Là, l’agence Kretz propose un l uxueux duplex de 192 m² pour la coquette somme de 2,35 millions d’euros . L’appartement d’un immeuble construit en 2000 se situe en rez-de-jardin avec une terrasse de plain-pied de 45 m² au 1er étage. Il dispose de 4 chambres, 2 parkings et deux caves. On imagine volontiers sur place une déco et un mobilier à la manière de celui de Pierre Paulin, auquel le président Pompidou avait commandé de nombreuses réalisations aussi bien pour l’Élysée que pour Brégançon.

Alain Poher: un pavillon de maître à Ablon-sur-Seine (94)

S’il n’a été chef de l’État que par intérim (en 1969 après la démission du général de Gaulle et en 1974 après le décès en exercice de Georges Pompidou), nous avons néanmoins tenu à accorder une place à Alain Poher dans cette sélection. Celui qui détient le record de longévité à la présidence du Sénat (24 ans) a des liens forts avec la commune d’Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne). C’est là qu’il est né, qu’il a exercé un mandat de maire pendant près de 40 ans et que l’on retrouve un espace culturel à son nom.

Voici donc un pavillon de maître de 1918, proposé au sein du réseau de mandataire IAD au prix de 1 million d’euros tout rond. À une dizaine de minutes de la capitale, au centre de la commune, la bâtisse de 7 pièces offre 216 m² habitables et près de 1500 m² de terrain. Les prestations sont quasi-présidentielles: portail automatique, 6 chambres, double séjour de près de 50 m², jardin paysager...

Valéry Giscard d’Estaing: un château à Estaing (12)

Certes, lier l’ex-plus jeune président de la Ve République (avant l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron) à cette commune aveyronnaise tient quelque peu du mythe. La famille Giscard n’a en effet rajouté le «d’Estaing» à son patronyme qu’en 1922 en référence à l’une de ses aïeules. Quant au château familial de Valéry Giscard d’Estaing, il a bien existé mais il était situé à Chanonat, dans le Puy-de-Dôme. Le château de la Varvasse a d’ailleurs été vendu en 2020, 16 ans après avoir été mis sur le marché .

Quant à celui que nous vous suggérons, il se situe tout près d’Estaing, mais pas dans la commune même qui dispose déjà d’un imposant château. Cette bâtisse restaurée de 500 m² dont 400 m² habitables, est affichée à 1,49 million d’euros par le Groupe Mercure. Avec ses 13 pièces et ses 7 chambres, son logis 16e/18e siècles et son donjon médiéval, l’ensemble a fière allure. Le château offre notamment un point de vue dominant sur la vallée, 15 hectares de terres et de bois, sans oublier un niveau de confort aux standards actuels.

François Mitterrand: une maison à Soustons dans les Landes (40), lieu d’attache de l’ancien président

En 1965, François Mitterrand acquiert une bâtisse à Latche, un lieu-dit de la commune de Soustons, près de Hossegor. Cette bergerie hors du monde était seulement desservie par des chemins de forêt. Il en a fait une demeure privée mais cela ne l’a pas empêché de recevoir des dirigeants politiques à l’image de l’ancien président russe, Mikhaïl Gorbatchev. Le président a

même pris la parole depuis sa bergerie de Latche lors du journal de 13h d’Antenne 2 (ex France 2) le 2 janvier 1983. Son lien historique avec Latche nous conduit à lui proposer une maison de 7 pièces et de 171 m² à rénover sur parcelle de 5000 m² en lisière de forêt à Soustons. Le rez-de-chaussée comprend le séjour, la cuisine, 5 chambres et une salle d’eau. L’étage comprend 3 pièces pouvant servir de chambres également, le tout pour 700.000 €.

Jacques Chirac: un petit nid chic et cher, rue de Tournon (Paris 6e)

Pour évoquer Jacques Chirac , cap sur la très chic rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de la capitale. C’est là que l’ex-président a emménagé en 2015 et a fini ses jours dans un très bel hôtel particulier au sein d’un logement à sa disposition par son ami François Pinault. Dans ce secteur particulièrement prisé, à deux pas du Sénat et jardin du Luxembourg, les prix figurent parmi les plus élevés de la capitale. Même en s’en tenant à une petite surface, en l’occurrence 40 m², ce bien proposé par le réseau Daniel Féau est affiché à 1,13 million d’euros, soit pas loin de 30.000 €/m²...

Mais à ce tarif, reconnaissons au moins que les prestations sont belles avec un salon et une cuisine en rez-de-chaussée menant par un élégant escalier à une chambre, sa salle de bains et de nombreux rangements. Un logement climatisé et lumineux qui se complète d’une cave.

Nicolas Sarkozy: un hôtel particulier de 260 m² sur l’île de la Jatte, à Neuilly-sur-Seine (92) où il a été maire

L’ancien président de la République a remporté à 28 ans le siège de maire de Neuilly-sur-Seine, en 1983. Il est resté maire de la ville jusqu’en 2002. De bons souvenirs devraient donc lui revenir grâce à cette madeleine de Proust située sur l’île de la Jatte, un quartier cossu, où il a déjà vécu en 1996. Il avait alors acheté un appartement en duplex de 216 m² et s’y était installé avec son épouse et leur fils Louis. Le bien que nous lui soumettons est encore plus spacieux: 260 m² et est même équipé d’un ascenseur.

Toutes les pièces offrent une vue sur la Seine et la terrasse de 35 m² donne sur un panorama à couper le souffle. Au rez-de-chaussée, une grande pièce de 60 m², au premier niveau, deux chambres avec salles de bain et au deuxième, un séjour avec cuisine équipée et enfin au dernier étage, une chambre spacieuse avec sa salle de bain. De nombreux dressings ont été installés, dotant l’hôtel particulier de multiples espaces de rangements. À acquérir pour 3.990.000 €.

François Hollande: une maison atypique avec tour dans son fief à Tulle, en Corrèze (19)

François Hollande ayant suivi les conseils du Figaro en 2019 pour acquérir sa maison à Tulle , une propriété bourgeoise des années 1900 avec vue dégagée sur une des collines surplombant Tulle, nous lui proposons de nouveau une maison dans cette commune corrézienne, au cas où il souhaiterait déménager. Cette maison de couleur chaude offre 5 chambres également, comme celle qu’il occupe actuellement. Elle est dotée d’une cuisine aménagée mais aussi d’une cuisine d’été. Son charme réside dans sa tour et dans ses pierres apparentes à l’intérieur ainsi que dans ses poutres visibles dans certaines pièces. D’une surface de 180 m², elle est à vendre pour 212.000 €, soit 138.000 € moins cher que sa demeure actuelle, qu’il avait acquise pour 350.000 €.

Hollande a été maire de la ville de 2001 à 2008, période durant laquelle il était locataire. Puis, lorsqu’il est devenu Président de la République, il a eu un pied à terre à Tulle. Il est ensuite parti en quête d’une résidence en Corrèze depuis son départ de l’Élysée avant d’acquérir la propriété qu’il occupe actuellement. L’ancien chef de l’État envisagerait même de se présenter aux législatives sur ses terres à Tulle, en Corrèze, selon Europe 1 .

Emmanuel Macron: une péniche à Paris (75), un bien mobilier

Le président sortant ne détient aucun bien immobilier en son nom propre. C’est son épouse, Brigitte Macron, qui possède la maison familiale du Touquet. Le candidat à sa réélection semble même ne pas porter l’immobilier dans son cœur , déclarant devant des maires que « l’immobilier ne crée pas d’emploi ». Une péniche, étant considérée comme un bien mobilier, lui irait comme un gant. De plus, en tant que Président de la République, il a remplacé l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière, IFI.

Les biens mobiles comme les yachts ou les péniches ne sont pas concernés par l’IFI qui se concentre sur les seuls biens immobiliers. Cette péniche de 80 mètres carrés offre une vue exceptionnelle sur l’Assemblée Nationale, ce qui permettrait au candidat LREM de toujours garder un œil sur l’actualité politique. Elle est affichée au prix de 750.000 € et Emmanuel Macron disposerait d’un bon apport puisque son patrimoine composé de comptes bancaires et d’instruments financiers s’élève à 550.000 €.