Ces habitations alternatives visent le titre de plus belle maison de l’année

Dans le cadre du concours Archinovo 2022, découvrez notre sélection du week-end pour voter en faveur de votre projet favori parmi les 44 projets en lice.

Dans cette sélection 2022, les habitats vraiment alternatifs tiennent encore une place réduite mais elle sera sans doute appelée à grandir dans les années qui viennent. On y retrouve des envies écologiques très fortes, avec des habitations souvent nomades et des structures légères qui ne dégradent pas le site une fois que l’habitation est déplacée. Les circuits courts sont favorisés net une relation forte s’établit avec l’environnement où est installé le logement.

• La cabane flottante de Châteauneuf-du-Pape (84)

Cette réalisation de l’Atelier Lavit (cabinet parisien d’architecture et de design) est un éco-hôtel situé dans une réserve de pêche, à deux pas d’Avignon. Il s’agit d’un ensemble de 15 suites évoquant des bâtiments primitifs au bord du lac, flottant sur l’eau tels des radeaux ou installés sur pilotis. L’architecture dialogue parfaitement avec les roseaux du lac dont elle reprend l’élégant élan vertical. Les lodges sont préfabriqués dans des ateliers de charpentiers en Dordogne.

• La petite maison de Guitinières (17)

Signée du studio d’architecture 2m26 (fondé par deux Français, Mélanie Heresbach et Sébastien Renauld, mais basé à Kyoto), cette petite construction est une maison d’hôtes conçue pour deux personnes dans une petite commune de Charente-Maritime. Implanté dans une vaste propriété, à l’écart de la résidence principale, l’endroit offre une surface habitable de 35 m². La maison comme les meubles sont exclusivement réalisés avec des matériaux locaux recyclables. Les piliers de béton surélèvent légèrement le volume de l’habitation au-dessus du sol afin de l’isoler de l’humidité. Un ensemble de portes et de paravents mobiles permet de créer jusqu’à 4 pièces, dont un patio sans toit ouvert sur l’extérieur.

• La maison 100% bois de Montlouis-sur-Loire (37)

Ce prototype d’habitat flexible est le résultat de la collaboration du cabinet d’architecture et d’urbanisme Local (basé à Bergen, Bruxelles et Paris) et de l’agence Suphadish. S’élevant parmi les arbres de la forêt de la Bourdaisière, cette construction offre 55 m² habitables et a été conçue comme une maison de vacances pour deux personnes. Les propriétés des diverses essences de bois employées ici ont été étudiées pour correspondre aux usages et respecter le site: les pieux sur lesquels repose la maison sont en acacia, les poteaux sont des troncs de châtaignier directement extraits du site, les façades sont constituées de panneaux de bois lamellé-collé permettant de grandes ouvertures, les planchers et la toiture sont, quant à eux, réalisés en ossature bois classique.

• Le module #3070 (construction itinérante)

Ce module carré autonome conçu par Delacave Architectes/Architectural think tank se veut un laboratoire d’architecture flexible. Ce lieu qui sert d’espace de réflexion autour de l’architecture contemporaine est extensible en fonction des besoins des commanditaires. Il a notamment servi de salle de lecture (au Caire), de salle de musique (à Paris) ou de maison de vacances (en Finlande). Sa structure se compose de huit poteaux porteurs de quatre mètres de haut reposant sur une dalle en béton. Entre les poteaux viennent s’insérer des cloisons vitrées en verre et une porte pivotante. Un toit terrasse déborde des quatre façades et assure l’isolation et la protection thermique de l’ensemble. Les meubles sont dessinés sur mesure et façonnés dans le même bois que la structure.

• Le proto-habitat (construction itinérante)

Ce projet d’habitat flexible a été conçu par Frédérique Barchelard et Flavien Menu (Wald). Il doit répondre aussi bien aux situations d’itinérance et d’urgence qu’à l’urbanisme transitoire ou encore aux exigences de la construction individuelle. Les modules sont juxtaposables, superposables et peuvent s’emboîter pour favoriser des usages individuels ou collectifs. Montable et démontable à l’infini, ce pavillon prototype de huit mètres de haut a été entièrement construit en bois sourcé à moins de 400 km du site d’assemblage.

• La SuperPausée de Ploemel (56)

Cette «macro-tente» née de la superposition de deux canadiennes est née de l’imagination de Vous, un collectif de douze amis rencontrés sur les bancs de l’école d’architecture de Nantes. Les piquets de bois ont été remplacés par une structure tubulaire en acier et l’ensemble est mis en tension grâce au Dyneema, un cordage en polyéthylène emprunté au domaine nautique. L’ensemble se déploie comme un tabouret de camping. La structure est conçue pour héberger quatre personnes dans 50 m² avec à l’étage une chambre de 9 m², perchée à quatre mètres du sol.