Ces erreurs à éviter sur les marchés de Noël (Crédit photo: ShenXin - Pixabay)

Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses portes ce vendredi à 14 heures. Entre le verre de vin chaud et le lot de petits santons, les consommateurs se laissent souvent aller aux dépenses... sans toujours voir les arnaques.

Avec 37 marchés de Noël répartis sur tout le territoire, dont pas moins de 25 aux alentours de Paris, les Français ont de quoi se divertir à l'approche des festivités. Ce vendredi à 14h, le célèbre marché de Noël de Strasbourg (plus de 2 millions de visiteurs en 2018) a ouvert ses portes, et restera en activité jusqu'au 30 décembre. Nés en Alsace, ces marchés sont devenus un incontournable des fêtes de fin d'année. De ces lieux de détente, de féerie et véhiculant une image d'authenticité, les consommateurs ressortent pourtant souvent avec des contrefaçons ou des produits artisanaux siglés... «made in china».

Chaque année, visiteurs et habitants dépensent plus de 400 millions d'euros uniquement sur les marchés de Noël français. Mais derrière les classiques «bretzels, pains d'épices, chocolats, foies gras, ou encore les décorations et cadeaux artisanaux se cachent parfois de mauvaises affaires», rappelle l'association de consommateurs UFC-Que Choisir dans une étude publiée en 2017, la dernière menée en la matière.

Les produits alimentaires

Le pain d'épice, le foie gras et surtout le traditionnel verre de vin chaud restent les stars des marchés de noël. Cependant, cette boisson aux épices, présentée comme authentique et locale, est faite le plus souvent à partir de vin de table produit dans d'autres régions, et contenu dans des briques entreposées au fond d'un cabanon. Pour s'assurer de l'authenticité du produit, il vaut mieux vérifier le lieu de production sur l'étiquette.Idem pour les foies gras dits «régionaux» ou les pains d'épices «artisanaux». Il arrive très souvent qu'ils proviennent d'une région, voire d'un pays, différents de celui indiqué sur l'étiquette. Dans certains cas, cette dernière ne comporte même pas l'origine géographique. Prudence, donc.

Ces pratiques commerciales trompeuses, interdites par l'article L.121-2 du Code de la consommation, sont assez simples à démasquer. L'origine du produit doit obligatoirement apparaître sur l'étiquette. Pour s'assurer de cette dernière, il faut que les sigles AOP (appellation d'origine protégée) et AOC (appellation d'origine contrôlée) soient indiqués. Ces sigles assignés aux territoires européen et français caractérisent un produit dont l'entière confection s'est déroulée au sein d'une zone géographique déterminée.

Les décorations de noël

Bon nombre de consommateurs privilégient les boules de sapin, guirlandes, ou encore bougies artisanales plutôt que celles vendues dans les grandes surfaces. «Renseignez-vous auprès du vendeur concernant l'origine et la réalisation des produits, pour être certain qu'ils ne proviennent pas de Chine», rappelle UFC-Que Choisir. La mention «artisanal» est réglementée et désigne un objet ayant été fabriqué par un artisan de métier. De plus, ces faux produits artisanaux sont généralement vendus à des prix gonflés.

Les personnes déambulant dans les allées du marché pourront aussi être étonnées de la présence de produits, certes légaux, mais a priori fort éloignés de l'esprit de Noël. De nombreux chalets proposent en effet des coques de smartphones, des bijoux et autres porte-clés souvenirs de la région. Et entre le vendeur de bredele (petits biscuits alsaciens) et de bretzel, il n'est pas rare qu'un stand de pizzas et hot-dogs vienne se glisser.

Retours et remboursements

Sur les marchés de noël, les acheteurs ne bénéficient d'aucun droit de rétractation. Un retour et un remboursement ne pourront être effectués que selon le bon vouloir du commerçant. Les vendeurs ont cependant l'obligation de mettre en avant la mention: «Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon», au risque de recevoir une amende.