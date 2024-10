Ces comptes rémunérateurs où votre argent est disponible à tout moment

Disposer de votre épargne à tout moment est possible avec plusieurs supports différents. Vous choisissez en fonction de vos objectifs.

Les livrets d’épargne réglementée: Livret A, LDDS, LEP

En souscrivant un livret réglementé, vous êtes assuré d’avoir accès facilement à votre argent placé. La rémunération du Livret A et du LDDS est fixée à 3% jusqu’en janvier 2025. Le LEP est accessible sous conditions de ressources, sa rémunération est ramenée à 4% au 1er août 2024. Ces trois enveloppes offrent une épargne garantie et totalement défiscalisée. Le versement initial est compris entre 10 euros pour le Livret A et 30 euros pour le LEP. Le plafond des dépôts est de 22.950 euros pour le Livret A, 12.000 euros pour le LDDS et 10.000 euros pour le LEP (hors capitalisation des intérêts). Les fonds sont disponibles à tout moment mais le solde du livret doit toujours rester positif.

Le Compte Sur Livret (CSL): une rémunération fixée par votre banque

Le compte sur livret est un livret d’épargne non réglementée, proposé par la majorité des établissements bancaires. Il constitue un complément aux livrets défiscalisés quand vous avez atteint leurs plafonds. Le taux de rémunération est fixé librement par chaque banque. Les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (ou flat tax) de 30%.

Le livret bénéficie d’un fonctionnement simple et souple, avec des frais réduits. Vous pouvez effectuer des retraits d’un montant minimum de 10 euros à tout moment et clôturer le livret gratuitement quand vous le souhaitez. Il n’y a pas de plafond de dépôt et vous pouvez en détenir plusieurs.

Le Compte Épargne Logement (CEL): pour préparer un projet immobilier

Ce compte vous permet d’épargner sans bloquer votre argent pour préparer vos projets immobiliers. Vous devez effectuer un versement d’au moins 300 euros à l’ouverture, puis des versements d’au moins 75 euros par la suite. Le plafond des dépôts est fixé à 15.300 euros (hors capitalisation des intérêts). Le taux de rémunération est de 2%. Les intérêts sont fiscalisés si votre compte a été ouvert après 2018. Vous êtes libre de retirer votre argent à tout moment mais le solde du compte doit rester supérieur à 300 euros. En deçà, le compte est automatiquement clôturé. Le CEL vous permet d’obtenir un prêt immobilier à un taux privilégié après 18 mois de détention.

L’assurance-vie: une épargne disponible et un avantage fiscal à la clef

Contrairement aux idées reçues, le capital de votre contrat d’assurance-vie est disponible à tout moment. Pour le retirer, vous devez effectuer une demande de rachat total ou partiel auprès de votre assureur. Ce dernier dispose légalement de deux mois pour effectuer le versement. Dans la pratique, les fonds sont généralement disponibles sous 15 jours.

Un rachat total entraîne la clôture de votre contrat d’assurance-vie. Vous pouvez réaliser des rachats partiels, selon les conditions définies au contrat. Seuls les gains (intérêts et plus-values) sont imposables lors d’un retrait. La fiscalité applicable dépend de la date de versement de la prime et de la durée de détention du contrat. Après son 8ème anniversaire, vous bénéficiez d’un abattement annuel de 4600 euros (9200 euros pour un couple) avant imposition, lors des rachats.

Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) et le PEA: court ou long terme?

Le Compte-Titres Ordinaire est destiné à la détention d’actifs financiers: actions, obligations, Sicav, FCP…. Il est obligatoirement associé à un compte espèces (par exemple, votre compte courant) accueillant les liquidités nécessaires à l’achat des actifs. Le CTO est souple d’utilisation. Vos avoirs restent disponibles et vous pouvez retirer les sommes investies à tout moment. Le compte-titres est fiscalisé.

Le PEA diffère au titre de l’imposition: il permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-values et dividendes après 5 ans de détention. Tout comme le CTO, les fonds du PEA restent disponibles en permanence, mais un retrait avant 5 ans entraîne la clôture du compte. Ainsi, le placement est moins avantageux à court terme.