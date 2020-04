Ces célébrités qui ont choisi de vivre confinées dans leur château

Plusieurs célébrités disposant d'un patrimoine immobilier important ont choisi leur plus vaste propriété pour un confinement des plus confortables.

En cette période de confinement, tous les témoignages et les sondages confirment que l'on vit globalement mieux cette période si particulière dans une maison plutôt que dans un appartement, et à la campagne plutôt qu'à la ville. Alors forcément, pour ceux qui ont la chance de disposer de multiples points de chute immobiliers, la préférence va à celui offrant le plus d'espace et le plus de verdure. Rapide tour d'horizon de la vie de château que mènent certains confinés célèbres.

VGE dans son château du Loir-et-Cher

L'ancien président de la République qui a vendu il y a peu son château auvergnat, a délaissé son hôtel particulier parisien et son bureau du Conseil constitutionnel ou du boulevard Saint-Germain pour se replier à la campagne. À 94 ans, il figure bien évidemment parmi les publics à risque pour cette épidémie, tout comme son épouse Anne-Aymone. C'est donc dans le château familial d'Authon (Loir-et-Cher) que VGE a choisi de se retirer et où il prépare notamment une tribune sur l'un de ses sujets de prédilection, l'Europe.

Il est attaché depuis longtemps à ce lieu puisque c'est dans la chapelle de ce château familial qu'il a épousé Anne-Aymone il y a 68 ans avant et d'y marier sa fille cadette Jacinte en 1979. C'est aussi dans cette commune, sur un terrain privé adjacent au cimetière que repose cette dernière, décédée en 2018.

Gérard Depardieu dans son château angevin

Si l'ogre du cinéma français s'est replié dans son château de Tigné, à mi-chemin entre Saumur et Angers, ce ne serait pas entièrement par choix. En France, pour le tournage de la comédie MDR de Thomas Gilou au moment où le confinement a été décrété, il n'a pas pu rejoindre la Russie où il réside depuis 2013. À en croire les échos parus dans Ouest France, Gérard Depardieu serait même «assez remonté» contre Emmanuel Macron et sa gestion de la crise sanitaire, confie l'un de ses proches.

Mick Jagger et son coup de Fourchette

S'il n'est pas spécialement réputé pour sa gourmandise, le chanteur des Rolling Stones est propriétaire depuis 1980 du château de Fourchette près d'Amboise, à Pocé-sur-Cisse en Touraine. C'est là qu'il serait confiné à en croire La Nouvelle République qui a reconnu le château dans les dernières photos et vidéos publiées sur Twitter par le chanteur. Une source proche de son entourage aurait même confié au quotidien: «Il ne sort pas, il se fait livrer les repas».

Johnny Depp dans la cave de son domaine varois

Le célèbre pirate des Caraïbes a visiblement abandonné sa résidence californienne pour sa villa du Plan-de-la-Tour, dans le golfe de Saint-Tropez. Même s'il tente de la vendre pour un montant astronomique depuis des années, il faut croire qu'il reste attaché à cette vaste demeure de 400 m² achetée en 2001 avec son épouse de l'époque, Vanessa Paradis. C'est depuis sa cave qu'il a tourné deux vidéos vues plusieurs millions de fois, sur le compte Instagram qu'il s'est créé à l'occasion du confinement.