Ces célèbres Youtubeurs achètent une maison 4 000 euros, la rénovent, et la confient à la Croix-Rouge

Les youtubeurs McFly, Carlito et Joyca ont acheté la maison la moins chère de France pour en faire profiter des personnes dans le besoin. Illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

En 2021, les youtubeurs McFly, Carlito et Joyca ont acheté la maison la moins chère de France, située dans le village de Bizeneuille, dans l'Allier. Ils l'ont rénovée et la Croix-Rouge est désormais en charge de trouver les futurs occupants.

C'est un coup de projecteur inattendu pour le village de Bizeneuille (Allier) et une chance inespérée pour les futurs occupants. En 2021, trois célèbres youtubeurs ont acheté la maison la moins chère de France pour la rénover et en faire profiter des personnes dans le besoin. Ils ont trouvé leur bonheur à Bizeneuille, rapporte Ouest-France qui a recueilli la réaction du maire, Daniel Collinet. Les travaux se sont achevés en juillet dernier. C'est désormais à la Croix-Rouge de trouver les futurs propriétaires.

A l'initiative de cette incroyable aventure : les youtubeurs McFly, Carlito et Joyca. Ils ont acquis cette habitation de 60 m² pour seulement 4 000 euros. Une maison « délaissée et inhabitée depuis une quarantaine d'années » , explique le maire.

Des travaux de rénovation importants

En mai 2022, le duo Macfly et Carlito a publié sur sa chaîne une vidéo intitulée « Bizeneuille : les travaux commencent » . Ils ont fait appel à des entreprises et des artisans locaux pour ce chantier d'envergure. « Ça a explosé de partout sur internet. On s'est vraiment rendu compte de l'impact d'un tel projet quand on a constaté le nombre de vues » , s'étonne l'élu. Et pour cause : Mcfly et Carlito ont plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube, et Joyca près de 6 millions. Une publicité incroyable pour ce petit village de 300 habitants.

Les travaux se sont terminés en juillet 2023. « Trois ans après l'achat, nous découvrons enfin la maison de Bizeneuille terminée et elle est folle. Le projet le plus long de la chaîne, le plus coûteux, le plus compliqué mais peut-être le plus mémorable » , écrivent les youtubeurs en légende d'une nouvelle vidéo publiée le 30 juillet dernier . Pour fêter la fin du chantier, ils ont organisé sur place une grande fête. La maison est désormais prête à accueillir ses futurs occupants.