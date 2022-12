Ces anciens conteneurs maritimes vont accueillir des personnes à mobilité réduite

Une résidence sociale de 15 logements vient de voir le jour à Cambrai, dans le Nord. Sa particularité? Elle est entièrement composée de conteneurs maritimes recyclés.

« Le contexte nous oblige à innover avec les coûts de construction qui augmentent et les difficultés d’approvisionnement. Les conteneurs peuvent être une des solutions en 2023 , une année de récession annoncée, pour le locatif ou l’accession à la propriété », assure Eric Efraïm Balci, le directeur général de Clésence, une entreprise sociale pour l’habitat en Hauts-de-France qui comptabilise 50.000 logements. Le conteneur recyclé permet effectivement de produire des logements en 6-7 mois avec des coûts maîtrisés (autour de 80.000 € par logement social) et Clésence en fait un axe stratégique de développement. Elle a livré sa première résidence construite en conteneurs maritimes recyclés, la semaine dernière à Cambrai, dans le Nord (59), abritant 15 logements allant du studio au deux-pièces.

Clésence reste propriétaire de la résidence livrée récemment à Cambrai et l’association Arpe, qui assure une mission mission sociale d’intérêt général en matière de protection de l’enfance, d’insertion et d’hébergement, en devient la gestionnaire. La résidence abritera des personnes isolées sans critère d’âge, avec des faibles ressources souffrant d’un handicap psychique stabilisé. Elles paieront environ 250 € de loyer mensuel au gestionnaire qui versera ensuite 80% du loyer à Clésence pour l’entretien du bâti et gardera 20% pour assurer le suivi des habitants.

Un matériau solide et mobile

Une fois rentrés à l’intérieur d’un logement composé de deux anciens containers commercialisés par l’entreprise d’insertion Adeli Eco Habitat, difficile de détecter que les murs sont d’anciens conteneurs. « On ne vient pas empiler des conteneurs. On les assemble. Chaque projet est dessiné et aucun ne se ressemble puisque la façade et la toiture sont différentes, tout comme leur taille. On est même capable de construire en secteur ABF ( NDLR classé par les architectes des bâtiments de France). Impossible de savoir que c’était des conteneurs avant », assure Véronique BIinet, directrice générale adjointe de Clésence.

Si les logements n’étaient pas conformes aux normes françaises, les locataires ne bénéficieraient pas des aides au logement (APL). Tous disposent d’un coin repas aménagé, d’un coin nuit et d’une salle de bain. Une salle commune a été installée ainsi que des bureaux pour les professionnels encadrants de l’association. Les conteneurs, outre leur rapidité de construction due à une fabrication hors site, offrent de multiples avantages: leur solidité, leur mobilité, leur résistance à la corrosion.

Clésence vise 210 logements construits en conteneurs maritimes recyclés en 4 ans, soit environ 50 par an, au service de jeunes actifs cherchant à se loger à proximité de leur entreprise ou bien pour des salariés comme logement temporel ou durable. Clésence teste également la création d’une maison individuelle de 4 pièces en accession à la propriété à partir de conteneurs. « La boucle est bouclée. On réemploie de vieux conteneurs, donc des produits écologiques, qui viennent de Port Saint-Saulve, près de Valenciennes, donc, et on veille à l’insertion professionnelle de nos résidents qui ont participé aux travaux. C’est un cycle vertueux », conclut Eric Efraïm Balci.