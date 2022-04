Ces 5 lieux typiques de l’Art déco à découvrir dans les Hauts-de-France

Avis aux amateurs d’Art déco. Les Hauts-de-France célèbrent le Printemps de l’Art déco jusqu’au 29 mai dans 17 villes de la région.

Voici notre sélection de joyaux à découvrir: le Palais de l’Art déco de Saint-Quentin, la salle du conseil municipal, le Buffet de la gare ou encore l’Église Notre-Dame ou l’Église Saint-Martin de Chauny, dans l’Aisne (02).

Chauny a été détruite à 90% en février 1917. « La ville a subi un dynamitage systématique de toutes les maisons et édifices religieux. Ces derniers constituaient un point d’observation depuis leurs clochers et ont donc été détruits », retrace Gaëtane Fondement, présidente de l’association Art déco et Compagnie de Chauny. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Chauny est la première ville de France à se doter d’un plan d’aménagement qui vise à reconstruire la ville. Charge donc à la municipalité de s’entourer d’artistes et d’architectes qui redonnent vie à la ville.

Église Saint-Martin de Chauny

« Garder les traces du passé et se tourner vers l’avenir » a été le credo de la mairie. L’Église Saint-Martin qui a été détruite en 1917 a donc symboliquement été reconstruite au même emplacement, par l’architecte Regis Jardel. « L’extérieur de l’église n’est pas du tout Art déco. L’édifice a gardé le même style que l’église d’avant avec ses frises de vigne et ses gerbes de blé », explique Gaëtane Fondement. Quant à l’intérieur, il comprend des vitraux Art déco dessinés par le maître verrier Louis Barillet, également à l’origine des vitraux de la piscine Molitor à Paris.

Église Notre-Dame de Chauny

Cette église, également détruite pendant la Première Guerre mondiale, est très riche en frises géométriques. L’architecte Charles Luciani a utilisé des éléments très décoratifs et les dessins des riches vitraux et des fresques ont été réalisés par Louis Mazetier qui a étudié aux Beaux-Arts de Paris. Il a décoré une cinquantaine d’églises en France et une douzaine dans l’Aisne. « Les anges, sur la fresque, sont d’une remarquable modernité pour l’époque. Il faut rappeler le contexte: l’église a été reconstruite en 1930 et ces anges ont des robes droites, géométriques et des coiffures courtes », analyse Gaëtane Fondement.

Le Palais de l’Art déco de Saint-Quentin

Ce bâtiment monumental aux motifs en demi-lunes et aux décors en stuc peint présente une hauteur sous plafond impressionnante. Il est reconstruit dans le style Art Déco par l’architecte parisien Sylvère Laville, après la guerre, et semble s’allonger indéfiniment avec ses piliers verticaux terminés en palmettes. Ses garde-corps et rampes d’escalier en fer forgé sont typiques de l’Art déco. « C’était à l’origine un grand magasin de type galeries Lafayette. Après sa destruction pendant la Première Guerre mondiale, son propriétaire entend de reconstruire le bâtiment dans un style art déco avec des références à l’Égypte et un aspect oriental », détaille Anne Sophie Brunet, chargée de valorisation du patrimoine et des métiers d’art de la ville de Saint-Quentin. Mais, victime de la crise et de la concurrence, il ferme ses portes. Le rez-de-chaussée est cédé à l’enseigne Monoprix et le reste du bâtiment ferme mais sert de dancing par moments et a même accueilli des matchs de catch. Jean-Paul Belmondo a d’ailleurs assisté à l’un de ces matchs de boxe.

Salle du Conseil Municipal de Saint-Quentin

Le garde-corps en fer forgé de l’ancienne tribune de la presse, avec ses spirales géométrisées à l’extrême, motif par excellence l’Art déco, est un incontournable de la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin. Ce décor très épuré est l’œuvre de l’architecte municipal Louis Guindez. « Le fer forgé est issu d’une entreprise Saint-Quentinoise. Ces matériaux locaux, à moindre coût, permettaient une reconstruction rapide », assure Anne Sophie Brunet. C’est la matière qui sert de décor ici.

Le Buffet de la gare de Saint-Quentin

Le Buffet de la gare est inscrit au titre des Monuments Historiques et est un joyau préservé depuis sa fermeture en 1990. La gare a entièrement été reconstruite après la guerre mais elle a été victime d’un incendie dévastateur et a dû être restaurée en juin 2017. Le montant alloué pour sa restauration est d’environ 500.000€. Les émaux de Venise dans les tons bleu gris stylisés ainsi que les mosaïques en pâte de verre ont été conservés. Le maître verrier Auguste Labouret est à l’origine de ces grandes verrières aux fleurs géométrisées en formes circulaires qui changent en fonction de la lumière et le sol rappelle les motifs des vitraux. Aujourd’hui, le Buffet de la gare accueille des visites gourmandes comme des dégustations, des petits-déjeuners ou des goûters ou encore des brunchs ou des bouquineries.