Ces 10 logements dotés d’un terrain de tennis sont disponibles à la vente

Alors que le célèbre tournoi de tennis sur terre battue, Roland-Garros, donne son coup d’envoi ce dimanche,

Des terrains en terre battue, comme à Roland-Garros , en gazon, ou des surfaces rapides, il y en a pour tous les goûts. De quoi échanger quelques balles entre deux séances de visionnage de votre tournoi préféré. La terre battue est l’une des surfaces les plus connues. Sur ce revêtement, le rebond des balles est notablement amplifié. Elle tient son origine de deux frères anglais qui ont construit des courts de tennis en gazon dans le sud de la France et se sont vite rendu compte que le climat ne convenait pas au gazon. Ils ont alors changé la surface en la parsemant de pots en terre cuite broyés puis de briques pilées d’une usine voisine.

Un terrain de tennis dans une résidence à Riorges (42)

Cet appartement de quatre pièces, soit 100 m², prend place dans une résidence de standing avec piscine et terrain de tennis en surface rapide , en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez le privilège d’assister aux matchs depuis votre balcon. En plus du terrain de tennis, ce bien est également pourvu d’un garage, de deux caves et d’un stationnement privatif. Il est à saisir pour 149.000 €.

Un terrain de tennis en gazon pour ce studio de 21 m² à Six-Fours-les-Plages (83)

Qui a dit que studio rimait avec services réduits? Ce studio rénové, situé à deux pas de la plage, est au cœur d’une résidence avec piscine et tennis en gazon. Cette matière est devenue la première surface officielle pour un tournoi en 1876. Sachez toutefois que la balle rebondit moins sur le gazon que sur la terre battue. Alors, envie de donner quelques coups de raquette pour 165.000 €?

Un court de tennis dans une propriété au cœur du Luberon (84)

À Lacoste, dans le Vaucluse, ce terrain de tennis en gazon prend place sur un terrain arboré. Il offre une vue sur la montagne du Luberon. La villa de 250 m² est orientée plein sud, la plupart des pièces ayant des accès terrasse ou jardin. Une piscine avec vue dégagée sur le Luberon complète ce bien dont le prix est à demander à l’agence.

Un terrain de tennis arboré à Ecully (69)

Cet appartement de 5 pièces de 124 m², à Ecully, commune de la métropole de Lyon, réserve de nombreuses surprises. En plus d’un garage de deux places en rez-de-chaussée, d’une cave et d’un balcon, il donne sur un parc et sur un centre de loisirs avec 5 tennis et une piscine. Il est affiché au prix de 735.000 €.

Un court de tennis dans une propriété avec piscine à Bagnols-en-Forêt (83)

Ce terrain de tennis se situe dans un environnement calme, protégé et isolé, sur un espace de 4200 m². Il est l’un des atouts de cette maison de 153m² qui dispose aussi d’une piscine, d’un cellier en pierre et d’une maison indépendante en pierre de 15m² composée d’une pièce avec cheminée et d’une salle d’eau, à vendre pour 1.650.000 €.

Un terrain de tennis sur une grande prairie à Bordeaux (33)

Ce terrain de tennis est placé juste en face de la propriété de 325 m². Une petite route sépare le court de tennis du bien. Vous pourrez ainsi taper la balle jaune au beau milieu des champs, la propriété disposant de plus de 3 hectares de terrain. À acquérir pour 630.000 €.

Un tennis avec vue sur les montagnes à Plan-de-la-Tour (83)

En plus de disposer d’un terrain de basket et d’un terrain de volley, cette propriété possède également un court de tennis avec une vue surplombant les montagnes. Les quatre villas qui composent la propriété de 750 m² sont entourées d’un parc et d’un étang de 1200 m². Un espace détente avec bar, une salle de cinéma, une cave à vin avec climatiseur, un patio intime avec piscine, et un garage pour 4 véhicules, s’ajoutent aux prestations de ce bien à vendre pour 4.500.000 € (6 000 € /m²).

Un tennis à Mougins (06)

Là encore, un tennis et une piscine augmentent la valeur de la maison de 6 pièces et 230 m² située à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Une salle de billard occupe également le rez-de-chaussée. Des activités idéales pour un séjour en famille ou entre amis que vous pouvez recevoir dans la dépendance. À prendre pour 2.150.000 €.

Un tennis dans un ancien corps de ferme à Labessière-Candeil (81)

Ce court de tennis situé au calme complète cet ancien corps de ferme entièrement restauré doté de 5 chambres et de 300 m² de surface. Une piscine et des dépendances sont également accessibles. À acquérir pour 680.000 €.

Un tennis à Grimaud (83)

Ce tennis s’étend sur un terrain de 11.700 m² qui comprend également une piscine et des terrasses, au cœur des collines de Grimaud. La propriété de 240 m² propose aussi un pool house avec bar et salon d’été et un terrain de pétanque. Le bien est affiché à 2.600.000 €.