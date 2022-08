Ces 10 biens à vendre sont dotés d’une écurie

Un événement mythique se tient à Deauville, en Normandie (14), du 13 au 15 août, la vente de yearlings ou jeunes pur-sang. De quoi vous donner envie d’acquérir un bien disposant d’une écurie.

Cette vente aux enchères a lieu depuis 1887 à Deauville et attire les professionnels du monde entier. Le Figaro a listé pour l’occasion 10 propriétés avec écuries en vente en ce moment.

De multiples installations équestres à La Ferté-Vidame (28) pour 530.000 €

Les équipements équestres sont en nombre ici : un manège couvert en bois couvert de tôles translucides, un auvent avec trois boxes, une carrière en sable, un bâtiment d’exploitation comprenant 6 grands boxes et une aire de soins avec douche, une sellerie... Une propriété idéale pour des cavaliers qui souhaiteraient développer une activité d’hébergement touristique donc.

Une écurie avec système hors gel à Glos-sur-Risle (27) pour 680.000 €

La propriété dispose d’une écurie perfectionnée à système hors gel. L’eau qui gèle dans les abreuvoirs l’hiver est une problématique récurrente que ce dispositif permet d’éviter. La partie équestre comprend également 9 boxes et un box de poulinage, une sellerie, un espace de rangement... Quant à la maison d’architecte en bois et béton de 215 m², elle est dotée de grandes baies vitrées permettant d’admirer les chevaux.

Une belle cour d’écurie à Montpellier (34) pour 690.000 €

La grande cour d’écurie est le point fort de ce bien. Sa carrière bordée de grandes haies d’arbres donne également du charme à cet espace équestre. Des boxes, des paddocks avec abris et des pistes d’entraînement viennent s’ajouter à ces équipements.

Une écurie avec façade ouvrable à Moulins (03) pour 892.000 €

C’est une écurie 2.0 que vous trouverez ici. Les 16 boxes disposent de façades ouvrables, de mangeoires amovibles et d’abreuvoirs antigel. De quoi parer à tous les changements de températures. Une belle maison bourbonnaise en pierre de pays de 260 m² complète le bien.

Une propriété avec écurie et piscine à Brive-la-Gaillarde (19) pour 1.500.000 €

Cette propriété de 24 hectares est équipée d’une piscine, d’un pool house avec baies vitrées, d’un barbecue et de belles infrastructures équestres à savoir 14 boxes avec salle de soins et douche pour chevaux, une sellerie avec des casiers individuels, une carrière, un hangar de stockage...

Une propriété équestre dans l’Orne, en Normandie (61) pour 1.890.000 €

L’écurie est ici composée de 60 boxes mais ce n’est pas seulement une écurie que vous aurez à votre disposition dans cette propriété de 44 hectares. On y trouve aussi une piscine équine couverte de 50 m², une piste en sable naturel de 1000 mètres et trois granges. La demeure de 353 m² permettra aux passionnés de vivre parmi les chevaux.

Une écurie de 8 boxes à Avignon (84) pour 2.100.000 €

Ce domaine de 3 hectares comprend deux habitations et des installations équestres dont une écurie de 8 boxes, des carrières et des paddocks. La propriété, un mas provençal, conserve le charme de l’ancien avec ses pierres apparentes tout en ayant un style contemporain. Un lieu idéal pour développer des chambres d’hôtes dans les 6 chambres que compte la propriété de 390 m².

Une écurie privée pouvant accueillir 6 poulinières à Bergerac (24) pour 2.990.000 €

Au Sud de la Dordogne, ce centre équestre offre de luxueuses prestations: un étang destiné uniquement à la baignade des chevaux, une prairie, une carrière de concours, une écurie pouvant accueillir 6 poulinières... Vos chevaux y seront plus que choyés. En plus de la maison principale de 140 m², une maison de gardien et une extension contemporaine de 160 m² à finir d’agencer sont à votre disposition.

Un domaine équestre professionnel à Saint-Tropez (83) pour 3.180.000 €

Ce lieu est propice au développement d’un projet d’élevage avec ses manèges, ses carrières et ses trente boxes disposés sur plusieurs bâtiments. Une forêt entoure le domaine, donnant l’impression d’être coupé du monde.

Une piste d’entraînement équestre à Issigeac (24) pour 3.900.000 €

La ferme fortifiée a été entièrement restaurée. Une maison de gardien, une maison d‘amis, une grange et un grand hangar à ciel ouvert à côté d’une piste d’entraînement équestre ainsi qu’une piscine se trouvent un peu plus loin sur le domaine. Les bâtiments qui forment la maison étaient à l’origine des bâtiments agricoles. Une propriété authentique donc.