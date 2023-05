Céline Dion touche le jackpot en vendant sa villa à Las Vegas

Le prix de la villa a été multiplié par plus de 3 entre le moment où la chanteuse a acquis le bien à Las Vegas en 2017 et sa revente aujourd’hui.

Céline Dion n’a pas une fièvre acheteuse mais une fièvre vendeuse. Elle s’est séparée de la villa de sa mère à Laval, au nord de Montréal, de son manoir au Québec mais aussi d’une villa avec parc aquatique en Floride et de son club de golf Le Mirage, composé de 36 trous. Elle vend maintenant sa villa à Las Vegas. Un acte lié à sa maladie neurologique rare, le syndrome de l’homme raide, qui l’a contrainte à annuler ses concerts prévus jusqu’en avril 2024 ? Mystère.

Une fortune estimée à 470 millions de dollars

En tout cas, la chanteuse n’aurait jamais vécu dans cette propriété, acquise en 2017, selon le site Dirt. La villa était perpétuellement en chantier, rapporte un habitant du quartier. C’est peut-être son état quasi neuf qui a permis à la chanteuse d’en tirer un très bon prix: 30 millions de dollars, soit 28 millions d’euros environ. Ce joli pactole viendra grossir sa fortune estimée à 470 millions de dollars, soit 438 millions d’euros, par le magazine Forbes . Il s’agit aussi d’une belle plus-value pour Céline Dion car la chanteuse canadienne avait déboursé un peu plus de 9 millions de dollars en 2017. Le prix a donc été multiplié par plus de 3 en l’espace de 6 ans seulement. Les acquéreurs prêts à mettre une somme aussi mirobolante sont Chuck Esserman, fondateur du fonds d’investissement TSG Consumer, et son épouse Ivette Esserman.

Mais que sait-on de la villa? Pas grand-chose, la transaction ayant eu lieu dans le plus grand secret. D’une surface de 2800 m² environ, elle ne comprend pas moins de 12 salles de bain pour 4 chambres seulement (plus besoin de faire le pied de grue le matin pour prendre une douche), un immense sous-sol de 1300 m² et un garage sous-terrain aménagé de 300 m². Le tout sur un terrain de 5600 m², d’après les archives du comté de Clark dans le Nevada. Une piscine et un spa surplombent son terrain de golf conçu par l’architecte Tom Fazio qui a conçu plus de 200 parcours de golf.