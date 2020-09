Ce pont transparent est le plus long du monde

Avec plus de 520 mètres de long, cette passerelle vitrée surplombant des gorges chinoises dépasse le précédent record de près de 40 mètres.

Les constructions transparentes ont le vent en poupe, surtout pour en faire des attractions destinées aux touristes. La plupart des tours se dotent actuellement de plancher vitrés et la Chine est particulièrement friande de ponts et passerelles entièrement transparents. Cette dernière réalisation avec ses 526,14 mètres de long devient très officiellement la plus longue du monde.

Au sein du site touristique des Trois gorges de Huangchuan (pronvince du Guangdong, sud du pays), cette structure réalisée par l'Institut de recherche et de design architectural de l'université de Zhejiang, doit rendre l'expérience des visiteurs encore plus impressionnante.

À 201 mètres au-dessus du fleuve Lianjiang, cette passerelle peut accueillir jusqu'à 500 personnes simultanément. L'ensemble est soutenu par de grands pylônes rouges, aux couleurs de la Chine, et le public marche sur une triple couche de verres épais chacun de 4,5 centimètres. Au point le plus large, la passerelle mesure 8,8 mètres avec quatre zones prévues pour faciliter la prise de photos. Dans cette région où les typhons sont fréquents, la passerelle a naturellement été conçue pour résister aux vents les plus violents.

Pour rappel, le précédent record du pont transparent le plus long était détenu depuis 2018 par une autre réalisation chinoise: le pont suspendu de Hongyagu. Petit frisson supplémentaire: cette passerelle a été créée pour «secouer» volontairement les visiteurs. Et pour ceux qui n'auraient pas eu leur quota d'émotions fortes avec ce pont, la Chine vient tout juste d'inaugurer une autre attraction à sensation: la plus haute balançoire du monde. Une structure aux couleurs de l'arc-en-ciel, de plus de 100 mètres de haut, non loin de la ville de Chongqing (sud-ouest du pays), permet aux volontaires de survoler un impressionnant paysage à 130 km/h.