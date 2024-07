Ce manoir de 300 m² vient d’être vendu pour 23.000 euros

Reprise par la commune de Treignac (Corrèze), cette bâtisse abandonnée depuis plus de 10 ans a été cédée aux enchères à tout petit prix. Mais le budget de remise en état promet d’être lourd.

Les bonnes affaires des ventes aux enchères... À voir cette bâtisse de caractère située au cœur du village de Treignac, en Corrèze, vendue pour seulement 23.000 euros, on pourrait presque avoir un regret de ne pas avoir participé à la transaction. Il est vrai qu’avec une mise à prix à 18.000 euros, la transaction proposée il y a quelques semaines sur le site 36h-immo, spécialisé dans les ventes aux enchères immobilières interactives, avait de quoi séduire les curieux. Avec ses 11 pièces et ses 304 m² habitables sur 1200 m² de terrain, cette demeure de maître située dans une commune classée «Petite cité de caractère» avait de quoi séduire. Sans oublier que les lieux sont situés à une quarantaine de kilomètres de Tulle, ou François Hollande s’est acheté il y a quelques années une résidence secondaire .

D’ailleurs, les enchères sont montées jusqu’à 37.000 euros mais on apprend sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine que la bâtisse a finalement été cédée pour 23.000 euros. Rappelons que dans ces ventes aux enchères interactives, contrairement aux ventes aux enchères judiciaires, le vendeur n’est pas obligé de céder le bien au plus offrant. C’est visiblement le choix de la municipalité de Treignac qui a opté pour une famille venant de la région parisienne. «Cette maison a suscité beaucoup d’intérêt, confie à France 3 Sandrine Cheype, adjointe au maire. Quand les gens ont vu l’ampleur des travaux, cela en a refroidi quelques-uns. On a choisi un dossier qui nous semblait solide, de personnes qui pouvaient assurer l’enveloppe des travaux.»

Rénovation en profondeur

Car le budget de remise en état de ce manoir promet d’être autrement plus important que le montant de l’acquisition. Dans une fourchette basse de 1000 euros/m² pour une rénovation en profondeur, on arrive déjà à un budget de 300.000 euros. En tout cas, c’est la promesse d’une nouvelle vie pour cette demeure achevée en 1902. À l’abandon depuis 2011, la demeure avait eu pour troisièmes et derniers propriétaires un couple d’étrangers qui avaient divorcé avant de disparaître sans laisser de trace. La maison avait ensuite été squattée, avant que la commune n’en devienne propriétaire au terme d’une procédure permettant de faire reconnaître son statut de «bien sans maître».