Ce château de la Renaissance à l’abandon abritera bientôt 18 logements

Au cœur de la Brie, l’ancienne demeure du duc d’Épernon, construite au XVIe siècle, va être totalement rénovée.

Mener la vie de château dans un studio? Ce sera bientôt possible à Fontenay-Trésigny, une commune de Seine-et-Marne, au sud-est de Paris et au cœur de la Brie. Aux côtés d’un château royal du 13e siècle et de monuments historiques, cette bourgade de 5300 habitants compte également un autre château, celui du duc d’Épernon, actuellement en piteux état. Construit entre 1530 et 1542, le bâtiment est connu pour avoir appartenu à Jean-Louis de Nogaret de La Valette et mignon du Roi Henri III .

Après des périodes fastes, la bâtisse classée monument historique depuis 1963 a connu des heures plus sombres. Il est notamment converti en local agricole pour accueillir un commerce de pommes et de cidres et le salon lambrissé du rez-de-chaussée est détruit par un incendie dès 1976. Les lieux sont à l’abandon après 2006 et connaissent un nouvel incendie en 2014 et des occupations sauvages. Ce n’est qu’à partir de 2021 que se dessine un projet de sauvetage du site, né de la volonté conjointe de la Drac (direction régionale des affaires culturelles), de la ville de Fontenay-Trésigny et d’Histoire & Patrimoine, filiale du groupe Altarea, spécialisée dans la réhabilitation.

Parking végétalisé et potagers

La nouvelle vie du château passera par la création en son sein de 18 appartements, du studio au 3-pièces, dont la livraison est prévue au second semestre 2025. Côté tarifs, le promoteur évoque des prix débutant à 233.000 euros pour les petites surfaces. L’idée du projet, comme souvent pour ce type d’opérations, consiste à conserver le maximum de l’existant dans cette vaste demeure de la Renaissance tout en s’adaptant au mode de vie actuel. Les ouvertures de façades, escaliers, toitures, planchers et évidemment le parc classé sont conservés et embellis chaque fois que c’est possible tandis que toutes les menuiseries seront remplacées et des fenêtres de toit seront installées, sans oublier la création de terrasses pour certains logements. L’objectif est bien sûr d’optimiser confort, luminosité et performances énergétiques. Noyé dans la verdure, le château disposera d’espaces aménagés individuels où il sera possible d’installer des potagers. Un vaste parking végétalisé est également prévu pour la copropriété .

Les investisseurs privés s’intéressant à ce projet pourront bénéficier du cadre fiscal attrayant réservé aux travaux sur des monuments historiques . Le montant des travaux est déductible des revenus tout en laissant la possibilité d’occuper le logement ou de le mettre en location. Cela reste dans tous les cas de figure un investissement de long terme avec obligation de conserver le bien dans son patrimoine au moins 15 ans. Par ailleurs, un service de gestion locative sera également disponible.