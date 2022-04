Ce château dans la Somme a été vendu aux enchères pour 312.000 €

Le prix de vente est plus élevé que la mise à prix fixée à 200.000 € pour ce château de la Somme, réputé pour son passage dans l’émission «Bienvenue chez nous».

Le château de Yaucourt-Bussus, dans la Somme (80) ne vous est peut-être pas inconnu. Il a notamment été aperçu, en 2014, dans l’émission de TFI «Bienvenue chez nous», qui met en concurrence quatre couples propriétaires de maisons d’hôte. Le châtelain, Christian du Perray, et sa gouvernante, Michèle Chaffin, avaient d’ailleurs terminé bons derniers. Cette bâtisse du 18e siècle a été vendue aux enchères ce mardi au tribunal judiciaire d’Amiens, pour recouvrir les créances de son propriétaire. C’est le plus offrant qui a remporté cette vente. Le château a donc été adjugé à la somme de 312.000 €, loin du montant de sa mise à prix qui était fixé à 200.000 €, selon le Courrier picard.

« Propriété comprenant château, parc et dépendances », tel était le titre de l’annonce publiée par l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens pour la vente aux enchères du château de Yaucourt-Bussus. Plusieurs visites guidées ont ensuite été organisées au mois de mars afin de donner envie aux potentiels acquéreurs d’acheter ce château en briques de 500 m² parqueté doté d’un double grand salon salle à manger, d’une vaste cuisine et d’une lingerie buanderie au rez-de-chaussée.

Six chambres et deux salles de bain

Au premier étage, le château compte six chambres et deux salles de bains. Des dépendances, une cave et un parc de 3,5 hectares comportant des arbres centenaires, cèdres du Liban, platanes orientaux, chênes et hêtres pourpres complètent ce bien.

Le propriétaire saisi, Christian du Perray, qui avait acquis le bien en 2007, occupait le château. Il y avait installé des chambres d’hôtes et louait le château pour des mariages. La cession de ce bien était dirigée par la SCP Lebegue-Derbise qui représentait la banque créancière de l’ancien propriétaire, Christian du Perray. Le nouveau propriétaire n’a pas souhaité répondre aux sollicitations du Courrier Picard .