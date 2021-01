Cash Express à la rescousse de ses franchisés

Contraints de fermer leurs portes du fait de la crise sanitaire, les franchisés du réseau Cash Express ont reçu un soutien de la maison-mère. Le paiement de leur redevance vient d'être annulé.

Cash Express apporte un soutien financier à ses franchisés

Quid des aides de l'État ?

Avec le deuxième confinement et la fermeture forcée des points de vente de Cash Express, la direction du réseau a décidé d'apporter un soutien financier à ses franchisés en renonçant à près de 300 000 euros de redevance. Dans un communiqué, le groupe spécialisé dans l'achat et la vente d'objets d'occasion explique "Solidaires de leurs franchisés, les dirigeants de Cash Express ont décidé de renoncer, pour la deuxième fois de l'année, aux redevances des magasins administrativement fermés. Une perte non négligeable pour soutenir l'ensemble du réseau, qui pourrait s'apparenter aux efforts parfois consentis par les bailleurs de locaux commerciaux". Et d'ajouter qu'il s'agit d'un "effort d'environ 300000 euros de la part du franchiseur". Cette aide financière apporte une petite bouffée d'air aux franchisés qui ont pu rouvrir leurs portes depuis quelques semaines, même si cela ne permet pas d'éponger les pertes. Néanmoins ce geste en provenance de la maison-mère est singulier car rien ne contraint un franchiseur à faire de la sorte. La question du paiement de la redevance des franchises en temps de fermeture contrainte de l'activité se pose avec le deuxième confinement. Car un franchisé réalisant zéro euro de chiffre d'affaires se doit-il tout de même de verser sa redevance au franchiseur ? Comme le mentionne cet avocat spécialisé dans la franchise "Trois cas de figure sont possibles : si la redevance est fixe, il s'agit alors d'une somme forfaitaire ; la redevance est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé ; ou bien il s'agit d'un mélange des deux, c'est-à-dire une redevance proportionnelle assortie d'une redevance minimale. Dans deux de ces situations, le franchisé peut être tenu de payer un certain montant de redevances, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Et ce, a priori, même s'il est contraint de fermer par la loi."Ce coup de pouce financier de la part de la direction de Cash Express met en lumière un certain déséquilibre dans les mesures d'aides de l'État selon la direction du groupe. Car si les bailleurs qui renoncent aux loyers ont droit à des aides et des avantages fiscaux, la direction de Cash Express souligne que les franchiseurs qui aident leurs franchisés n'ont droit à aucun dispositif de soutien. Dans un communiqué, la direction de l'enseigne s'interroge d'ailleurs à ce sujet "le gouvernement n'a pas pris en compte ce manque à gagner et n'a proposé aucune aide ni avantage fiscal aux franchiseurs qui renonceraient à leurs redevances (...) Cash Express, ainsi que l'ensemble des autres franchiseurs ayant pris les mêmes décisions de soutien à leur réseau, seront-ils les grands oubliés de ces fermetures forcées ?" La question est désormais mise sur la table. Reste à voir à présent quelle sera la réponse apportée par l'exécutif et par le ministère de l'Économie.