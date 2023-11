Carte bancaire : pourquoi certains Français sont réfractaires au paiement sans contact ?

(Crédits photo: © S. Leitenberger - stock.adobe.com)

5 à 6 % : telle est la proportion de Français qui ont fait le choix de refuser le paiement sans contact sur leur carte bancaire. Mais, au regard des taux de fraude, cette méfiance est-elle vraiment justifiée ?

Vous vous êtes déjà demandé si le sans contact présentait des risques ? Certains Français ont fait un choix radical : refuser ou désactiver cette solution de paiement sur leur carte bancaire. L'objectif ? Réduire le risque de fraude, en particulier en cas de perte ou de vol de la carte bleue en question. Pourtant, le sans contact fait partie des moyens de paiement les moins fraudés, et les sommes détournées sont quasi-systématiquement remboursées par les banques.

5 à 6 % des Français préfèrent se passer du paiement sans contact

Si certains Français sont réfractaires au sans contact, c'est avant tout à cause du risque de fraude. En effet, en cas de vol ou de perte de sa carte bancaire, une personne malintentionnée peut utiliser le paiement sans contact pour réaliser des achats, sans avoir à saisir de code secret. Selon les chiffres obtenus par le site d'information financière MoneyVox auprès de plusieurs banques, environ 5 % des Français préfèrent ne pas avoir le sans contact sur leur carte.

Du côté de la SG (ex Société générale), ce sont environ 20 000 demandes de désactivation de cette solution de paiement qui ont été effectuées entre janvier et fin août, sur un total de 10 millions de clients particuliers du groupe. Des chiffres qui restent donc très modestes, mais qui témoignent tout de même d'une certaine méfiance des détenteurs de cartes bancaires vis-à-vis de ce mode de paiement.

Simplicité et sécurité : les bonnes raisons de faire confiance au sans contact

Erigé au rang de "geste barrière" au cours de la pandémie de Covid-19, le sans contact présente l'avantage de permettre de régler ses achats sans avoir à saisir son code secret. Plus rapide et plus simple, ce mode de paiement n'est pas, en outre, plus risqué que d'autres solutions, bien au contraire. Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France, sur 100 000 euros de paiements effectués, seuls 16 euros sont fraudés en sans contact.

Pour comparaison, les retraits par carte donnent lieu à des fraudes équivalentes à 32 euros pour 100 000 euros. Un chiffre encore plus important pour le virement instantané (44 euros), le paiement mobile (61 euros), le chèque (73 euros), et le paiement par carte sur internet (165 euros). Au final, le taux de fraude du sans contact, bien qu'en légère augmentation, reste très faible, selon le dernier rapport de l'OSPM.

Pourquoi le paiement sans contact est-il si peu fraudé ?

Si le sans contact est si peu fraudé, c'est notamment grâce à deux mécanismes distincts. Le premier est la limitation de la somme qu'il est possible de payer à chaque transaction, soit 50 euros actuellement. Le second est lié au nombre d'opération qu'il est possible de réaliser en sans contact : la carte bancaire équipée de ce mode de paiement ne peut réaliser que 5 transactions sans contact à la suite, dans la limite, en règle générale, de 150 euros (90 euros au Crédit Coopératif).

Par ailleurs, l'UFC-Que Choisir précise que "La réglementation impose à votre banque de vous rembourser immédiatement tous les paiements contestés". "À moins de prouver une fraude de votre part", l'association de consommateurs ajoute que "votre banque doit vous rembourser sans vous facturer de frais ni exiger de dépôt de plainte". Autrement dit : dans la très grande majorité des cas de fraude, les sommes détournées sont remboursées par l'établissement bancaire.