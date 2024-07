Carrefour va expérimenter le paiement avec la paume de la main

Le distributeur alimentaire teste ce nouveau mode de paiement dans un Carrefour Market du 6

Exit le paiement par carte bancaire pour régler ses courses ? Après l’utilisation du téléphone, place au paiement biométrique palmaire, une technologie qui utilise les veines de la main. À partir du 29 juillet, le numéro deux de la grande distribution alimentaire, Carrefour, va proposer à ses clients de payer avec la paume de la main dans un Carrefour Market situé en plein cœur de Paris, dans le 6 e arrondissement, près de l’île de la Cité.

« C’est une première en Europe », indique l’enseigne qui n’a pas choisi la date au hasard, en plein Jeux olympiques et paralympiques. Déjà mis en place outre-Atlantique par le géant Amazon pour payer dans ses magasins Whole Foods , ce nouveau mode de paiement, qui évite aux consommateurs de sortir leur carte bancaire pour payer leurs courses, « va permettre de fluidifier le passage en caisse et améliorer le parcours client », estime Carrefour.

L’expérimentation s’appuie sur une technologie développée par Ingenico, le spécialiste des terminaux de paiement. « Le client enregistre sur une borne dédiée son schéma veineux et l’associe à sa carte bancaire. Ce système assure une très forte sécurité des données personnelles et bancaires, détaille Carrefour. Une fois cette opération réalisée, le client peut effectuer un achat en présentant simplement la paume de sa main au-dessus d’un terminal de paiement . » Il reste à voir si les consommateurs seront séduits par cette nouvelle technologie aux allures de science-fiction.