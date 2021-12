Carburants : Allexx, l'appli de vente entre particuliers, ne fait pas l'unanimité

L'application promet des économies de 15 à 20 %. (Pixabay / IADE-Michoko)

Allexx, application de vente de carburant entre particuliers, est disponible depuis ce week-end. Elle pourrait permettre d'économiser de 15 à 20 % sur le prix du carburant. Mais le service est pointé du doigt par certains concernant la sécurité et la qualité des produits proposés.

Face a la montée du prix de l’énergie et des carburants en particulier, une application se vante de faire faire des économies aux Français. Disponible depuis ce week-end sur l’Apple Store et Google Play, Allexx se positionne comme la première marketplace digitale européenne d’achat-vente de carburants entre particuliers, rapporte Le Parisien. Avec Allexx, on ne va plus dans une station-service pour trouver du carburant mais chez un particulier qui vous le vend. Mais le service fait débat.

Une pompe nécessaire

Il y a la question de la légalité face au monopole des stations-service. Pour Aleksandar Gajic, le fondateur d’Allexx, il n'y a rien à craindre. « Les litres de seconde main que nous proposons ont bel et bien été achetés en réseau professionnel, précise le responsable. Les taxes ont donc déjà été acquittées. » Selon Allexx, les consommateurs peuvent espérer faire une économie de 15 à 20 % sur la facture carburant.

Qu'en est-il de la sécurité ? « L’échange de carburant entre particuliers s’effectue grâce à une pompe de transfert, souligne le responsable. Ces pompes sont facilement disponibles à la vente sur Internet, dans les magasins de bricolage. » Mais rien n'indique que les utilisateurs de l'application vont prendre autant de précautions. Un bout de tuyau avec une grande inspiration pourrait être la technique employée.

Un système « hyper bancal » pour 40 millions de consommateurs

« Si les personnes n’utilisent pas une pompe électrique antidéflagrante, le risque d’explosion existe, confie Francis Pousse au Parisien, le président des distributeurs de carburant (hors grandes surfaces) au Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). Autre problème, le carburant est périssable. Le « sans-plomb se dénature » insiste Francis Pousse, et le gazole peut développer des bactéries.

Du côté de 40 millions de consommateurs, on loue « une bonne intention » mais on juge le système « hyper bancal ». « Un particulier qui facturera 10 litres aura peut-être rajouté un litre d’eau, coupé son carburant à l’alcool de betterave ou bien fabriqué ça seul dans sa cave » estime Pierre Chasseray, son délégué général.