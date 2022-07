La règle des 50/30/20 est une méthode qui permet de gérer son budget, afin de réaliser des économies et surtout se constituer une épargne de façon progressive. Cet outil budgétaire peut s’avérer bien utile, notamment dans cette période de crise inflationniste.

Budget : faire des économies avec la règle des 50/30/20 - iStock.com / MissTuni

Économiser pour mieux épargner

Réussir à faire des économies chaque mois est le meilleur moyen de se constituer une épargne progressivement. Disposer d’un capital est primordial, qu’il s’agisse de le transmettre ou simplement s’assurer une retraite tranquille. L’économiste Philippe Crevel indiquait que même des petites sommes mises de côté chaque mois était déjà une bonne démarche, et ce qui compte avant tout, c’est la régularité. Mais épargner peut se révéler difficile sans méthode, surtout dans le contexte actuel où le coût de la vie a considérablement augmenté dû à l’inflation. C’est pour cela qu’il est important de suivre une méthode si l’on souhaite faire des économies et épargner.

Qu’est-ce que la règle des 50/30/20 ?

La règle des 50/30/20 est une méthode pour gérer son budget, développée par la politicienne américaine Elizabeth Warren, dans son ouvrage All Your Worth : The Ultimate Lifetime Money Plan, paru en 2005. Concrètement, cette méthode consiste à diviser ses revenus en trois catégories : La première catégorie 50% qui correspond au budget alloué aux besoins primaires. Comme l’alimentation, le loyer ou encore le coût des transports. Il s’agit donc des besoins inévitables sur lesquels nous ne pouvons pas réaliser d’économie. La deuxième catégorie 30% correspond aux dépenses liées aux plaisirs, comme les habits, les sorties ou les restaurants. Puis la troisième catégorie 20% correspond au budget pour l’épargne ou le remboursement des dettes. L’intérêt de connaître cette méthode est donc dans un premier temps, de prendre conscience de ses dépenses pour mieux les gérer. En commençant à répartir ses dépenses dans les catégories concernées, cela va permettre de consacrer 20% de ses revenus à l’épargne. Ainsi, en épargnant systématiquement 20% de son argent, cela permettra donc de se constituer un capital. Par ailleurs, il est plutôt recommandé d’épargner en début de mois. Cela permet de ne pas dépenser ses revenus dans les loisirs. Cependant, selon les situations, il est également possible d’épargner en fin de mois, une fois toutes les dépenses nécessaires effectuées. La méthode des 50/30/20 peut d’ailleurs être adaptée selon les situations, en une méthode 40/30/30.

Les limites de cette règle

Si cette règle est un idéal à atteindre, elle présente tout de même des limites. Certaines personnes ne peuvent pas vraiment l’appliquer, surtout si le budget alloué au logement dépense les 50% des revenus. Ce qui est souvent le cas pour les personnes habitant dans les grandes villes où les loyers sont très élevés. Enfin, « ceux qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans des régions où le coût de la vie est élevé », auront également du mal à appliquer cette méthode budgétaire, comme l’avait remarqué le magazine Forbes. L’idée est donc de s’inspirer de cette méthode, et ne pas forcément chercher à l’appliquer à tout prix.