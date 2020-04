BTP et artisans : Un nouveau document à remplir pour la reprise des chantiers chez les particuliers

À l'exception des interventions d'urgence, les chantiers étaient interrompus en France en raison du confinement. Mais les artisans et professionnels du bâtiment vont pouvoir reprendre leurs travaux. À condition de respecter dix règles de sécurité sanitaires contenues dans un document à remplir avec le client.

Depuis le début du confinement, seuls les dépannages urgents pouvaient être assurés par les artisans et professionnels du bâtiment. Mais la donne va changer. Certains chantiers interrompus vont ainsi pouvoir reprendre. Mais pour cela, il faudra que des conditions sanitaires soient bien respectées rapporte Capital. Celles-ci sont indiquées dans un nouveau guide de sécurité sanitaire. A la charge de l'entreprise et du client de vérifier si les travaux peuvent recommencer sans faire prendre de risques aux ouvriers qui doivent intervenir, ni aux propriétaires qui les reçoivent.

Une check-list de recommandations

Pour faire le point, le document est présenté sous forme de deux check-lists pratiques (intervention chez le particulier ou professionnel) comportant dix conditions à respecter. La première exige de « ne recenser aucune personne infectée, ou porteuse avérée du coronavirus chez soi » souligne Capital. Une autre reprend les consignes globales pour lutter contre la propagation de la maladie comme : « disposer d'un espace de travail permettant à plusieurs personnels de travailler à plusieurs, et à plus d'un mètre de distance » ou « mettre à disposition des ouvriers un point d'eau, avec savon et essuie-main jetable, ainsi qu'un accès à des sanitaires ».



Ces conditions particulières modifient la manière de travailler des ouvriers du bâtiment. Ainsi, ceux-ci devront « évacuer tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé chaque fin de journée » et « prévoir un nettoyage avec un produit désinfectant de la zone de travaux à la fin de l'intervention ». Les particuliers auront également leur lot de garanties à donner. Les personnes à risque ou atteintes du Covid-19, ainsi que leurs proches, devront porter un masque chirurgical. Dans ce cas, un protocole d'intervention spécifique est présenté dans le document.

10 à 15 % des chantiers pourraient reprendre

D'après la Fédération française du bâtiment, 80 à 90% des chantiers avaient jusqu'ici été stoppés. Selon Henry Buzy-Cazaux, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, ce dispositif strict « pourrait relancer 10 à 15% des chantiers à l'arrêt ».