Immobilier : Nîmes, Amiens, Le Havre… Ces villes où vous pouvez acheter plus grand avec le même budget

À Colmar et Amiens, les ménages ont gagné 4 m2 de surfaces depuis janvier pour un même budget. Illustration. (AlexanderStein / Pixabay)

Le pouvoir d’achat immobilier des ménages est en baisse dans une vingtaine de grandes villes françaises depuis janvier 2025. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le site immobilier SeLoger, relayée par Capital ce lundi 7 juillet 2025. Mais parmi les 51 communes concernées par cette analyse, 15 tirent leur épingle du jeu et permettent d’acquérir un logement plus grand avec un même budget.

4 m2 de plus à Nîmes

L’étude a estimé la capacité d’achat immobilier d’un couple dans les 51 plus grandes villes de France, en se fondant sur le revenu médian local, un crédit immobilier sur 20 ans au taux de 3,35 %, avec des mensualités équivalentes à 33 % de ce revenu, en supposant que les frais de notaire et d’agence seraient financés sur fonds propres.

Parmi les villes qui offrent un pouvoir d’achat immobilier en progression, on peut citer Nîmes, où les logements coûtent en moyenne 5,9 % moins chers qu’en janvier. Un couple peut acheter en juillet 2025 près de 69 m², soit 4 m2 de plus qu’en début d’année. Cette hausse s’explique par la baisse des prix dans l’ancien et une légère diminution des taux de crédit.

Colmar, Amiens, Tourcoing..

Même évolution à Colmar et Amiens, où les ménages gagnent également 4 m2, en raison de la chute des prix immobiliers depuis janvier, établie respectivement à -6,4 % et -7,2 %. Le phénomène est similaire au Havre, à Clermont-Ferrand et à Tourcoing, où les couples peuvent désormais acquérir 3 m² supplémentaires grâce à une baisse moyenne de 4 % du prix des appartements.

À l’inverse, la plus forte baisse est observée au Mans, où, à budget équivalent, un couple peut aujourd’hui acheter 62 m2, soit 8 m2 de moins qu’en janvier. À Saint-Étienne, les acheteurs doivent également renoncer à 6 m2. Pourtant, malgré une hausse des prix de 4,6 %, elle reste l’une des plus abordables de France. Les ménages peuvent encore y acquérir 126 m2 en moyenne.