Bpifrance Entreprise 1 : faut-il investir dans le fonds de capital-investissement lancé par le gouvernement ?

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est accessible aux particuliers et leur permet d'investir dans un portefeuille composé de plus de 1 500 PME et startups (Crédit photo: 123RF)

Lancé le 1er octobre par Bruno Le Maire et Bpifrance, le fonds de capital investissement « Bpifrance Entreprises 1 » est accessible aux particuliers et leur permet d'investir dans un portefeuille composé de plus de 1 500 PME et startups. Faut-il investir dans ce fonds ?

Depuis le début du quinquennat, le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est engagé dans une politique visant à orienter l'épargne des Français vers le financement des entreprises. Dans un contexte où les besoins de fonds propres sont encore plus importants en raison de la crise du Covid, Bruno Le Maire, le Ministre de l'économie, des Finances et de la Relance, et Bpifrance ont annoncé le 1er octobre dernier, le lancement du fonds « Bpifrance Entreprises 1 ».

Qu'est-ce que le fonds Bpifrance Entreprise 1 ?

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est accessible aux particuliers et leur permet d'investir dans un portefeuille composé de plus de 1 500 PME et startups, majoritairement françaises et non cotées, issues de secteurs d'activité variés (services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction...) et situées sur l'ensemble du territoire.

Il est construit à partir de fonds français de capital-investissement dont l'objectif est de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à la croissance des entreprises et dans lesquels Bpifrance investit depuis 15 ans. Il donne accès à 145 fonds de capital-investissement gérés par 80 sociétés de gestion.

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est accessible à un public d'investisseurs non-professionnels et peut-être souscrit depuis le 1er octobre.

« Orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle et les entreprises est plus que jamais une priorité. Le nouveau fonds de Bpifrance, accessible au grand public, permettra aux Français d'investir plus facilement dans un portefeuille large et diversifié de PME françaises. C'est une étape importante, qui prolonge les efforts de diversification des supports d'épargne que nous avons entamés avec la loi PACTE » explique Bruno Le Maire dans un communiqué.

Quelles sont les caractéristiques du fonds ?

La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Le montant minimum de souscription est de 5.000 euros par personne et il n'est pas possible d'investir plus de 95.000 euros.

Attention, car l'épargne investie dans le fonds est bloquée pendant une durée d'au moins 6 ans, prorogeable une fois pour une durée d'un an, soit jusqu'au 1er octobre 2027 au plus tard.

Les frais sont assez élevés : il faut régler 2% de frais à la souscription puis 3,92% de frais de gestion maximum tous les ans.

En raison de la nature des entreprises dans lesquelles le fonds est investi, le risque de perte en capital est élevé. Il est de 7 (soit le maximum) sur l'échelle de risque établie par l'AMF. En contrepartie de cette prise de risque, l'espérance de rendement est beaucoup plus élevée que celle des placements sans risque : Bpifrance espère pouvoir distribuer un rendement annualisé net de frais entre 5% et 7%.

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est-il fait pour vous ?

Du fait de ses caractéristiques, le fonds Bpifrance Entreprise 1 s'adresse plutôt aux épargnants aisés. En effet, il faut pouvoir investir plus de 5.000 euros et ne pas avoir besoin de cette épargne à moyen terme puisqu'elle est bloquée 6 ans au minimum. Ensuite, le placement comporte un risque de perte en capital élevé. Il ne peut donc représenter qu'une petite part du patrimoine de l'épargnant.

Comment souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » ?

La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » est possible directement depuis une plateforme digitale sécurisée sur le site internet 123-im.com, une société de gestion agréée par l'AMF, indépendante et spécialisée dans le capital-investissement.

Pour ceux qui souhaitent être accompagnés par un conseiller financier dans la gestion de leur épargne, le fonds est également distribué par des réseaux bancaires, d'assureurs et de gestion de patrimoine partenaires de 123im, soit environ 1 200 conseillers financiers (conseillers financiers indépendants, family office, banques privées).