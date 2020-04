Bobigny, première ville à annuler les loyers de ses HLM

L'Office public de l'habitat de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a décidé d'annuler purement et simplement le paiement des loyers d'avril qui se fait début mai (Crédits photo : Wikimedia Commons - Clicsouris )

L'Office public de l'habitat de cette commune de Seine-Saint-Denis annule purement et simplement le paiement des loyers d'avril, prévu pour début mai, pour 4000 foyers.

C'est une première qui risque de faire du bruit. L'Office public de l'habitat de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a décidé d'annuler purement et simplement le paiement des loyers d'avril qui se fait début mai, comme le révèle Le Parisien. Cette mesure concerne 4000 foyers et devrait coûter 1,6 million d'euros, selon le quotidien. Une décision prise conjointement par le bailleur social et la municipalité UDI.

Dans la mesure où la commune compte un grand nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de chômeurs, la ville a préféré cette solution radicale plutôt qu'abonder un fonds de soutien économique, option que privilégie le gouvernement qui martèle que les loyers des particuliers doivent être payés. Le coût de cette mesure serait supporté pour moitié par l'office HLM, l'autre moitié étant à la charge de la municipalité, avec un financement qui pourrait être étalé sur cinq ans, comme le détaille Le Parisien.

Finances fragiles des offices HLM

Cette décision risque de déplaire aux syndicats de propriétaires qui redoutent que cette annonce incite de plus en plus de locataires à réclamer une annulation de leurs loyers. Les autres bailleurs sociaux pourraient aussi gricner des dents. En effet, s'ils ont annoncé des mesures exceptionnelles, des fonds de soutien et autre systèmes d'accompagnement, les offices HLM ne semblent pas vouloir parler de se priver de leurs loyers.

Leurs finances sont souvent fragiles et ils préfèrent s'en tenir à un report ou à un étalement des paiements pour les locataires les plus fragiles. L'office départemental Seine-Saint-Denis Habitat a écarté récemment encore cette idée d'annulation générale des loyers. Si cette solution devait être adoptée, bon nombre de bailleurs sociaux estiment qu'elle devrait alors relever de la solidarité nationale. Une chose est sûre: les associations de défense des locataires ne manqueront pas de s'appuyer sur cette première pour réclamer encore plus ardemment une annulation du paiement des loyers pour les plus fragiles.