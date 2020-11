Bio c'Bon : le tribunal de commerce a tranché

Après plusieurs semaines de suspense, le tribunal de commerce a tranché : Carrefour reprend Bio c'Bon. Le groupe Carrefour a été choisi par le Tribunal de commerce de Paris pour reprendre le distributeur spécialisé en produits bio, Bio c'Bon. Le géant de la distribution était notamment en compétition avec le spécialiste du secteur Biocoop et le groupe familial Zouari. Avec cette acquisition, le groupe renforce son activité bio et récupère des points de vente stratégiques dans les centres-villes.

Bio c'Bon - iStock-Santje09

Une reprise convoitée

60 millions d'euros hors investissements futurs

Un coup d'accélérateur pour la filiale bio de Carrefour

La reprise de Bio c'Bon, troisième acteur de la distribution de produits bio en France, attisait les convoitises depuis le mois de juin. Fondée en 2008, l'enseigne qui compte 120 magasins et plus de 1000 employés jouit d'une implantation stratégique dans les milieux urbains. Carrefour, Casino, La Vie Claire, Biocoop et la famille Zouari, actionnaire principale de Picard, ont notamment déposé un dossier de reprise de la chaîne de magasins d'alimentation bio. Dans leurs dernières offres en date, Biocoop proposait de reprendre « 100% des salariés, dans les magasins, à la logistique ou au siège » de Bio C'Bon, et le groupe Zouari « 100% du parc magasin », ainsi qu'une majeure partie des salariés.Parmi les derniers candidats en lice, Biocoop proposait des investissements de 20 millions d'euros et la famille Zouari de 70 millions d'euros. Carrefour a mis 60 millions d'euros sur la table pour le rachat des stocks et le remboursement des créanciers, et plus 40 millions d'euros d'investissements futurs. Le pionnier de l'hypermarché rafle donc un réseau de 107 points de vente et 1000 salariés repris ou reclassés. Suite à la décision du Tribunal de commerce, la famille Zouari a adressé par voie de communiqué ses « vœux de succès et de réussite aux équipes de Carrefour et de Bio c'Bon dans la mise en œuvre de ce projet ». Elle s'est également dite « convaincue que Bio c'Bon est une pépite, qui dispose de tous les atouts, à commencer par ses talents, pour réussir à relever les défis qui sont devant lui et devenir un des leaders de son marché ». Alexandre Bompard, le P.-D.G. de Carrefour, a quant à lui publié une lettre sur Twitter pour souhaiter la bienvenue aux salariés de Bio c'bon. Il y évoque notamment « une ambition immense, qui participe de la raison d'être de notre groupe, être le leader de la transition alimentaire pour tous, c'est-à-dire d'une alimentation de qualité, saine et respectueuse de l'environnement ».Sans surprise, Bio c'bon sera intégré à la filiale bio de Carrefour, So.bio. Le rachat de Bio c'bon donne un sérieux coup d'accélérateur au bio du géant de la distribution, après l'acquisition, mi-octobre, des cinq magasins Bioazur, localisés dans le Sud-Ouest. Le distributeur annonçait alors que cette opération s'inscrivait « dans le plan de renforcement de l'activité Bio spécialiste de Carrefour, débuté en 2019 par l'acquisition de So.bio ». Le réseau So.bio comptait 22 points de vente à la mi-octobre. Avec Bio c'bon, le distributeur met la main sur 107 points de vente, essentiellement localisés en centre-ville. Avec ce réseau, Carrefour espère réaliser 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.