Bien placer son argent pour la retraite : conseils à Thierry et Sophie

Les conseils du Revenu à Thierry et Sophie, ingénieur et professeure. (© Shutterstock)

Thierry et Sophie, ingénieur et professeure. L’immobilier constitue un excellent placement. Mais il faut savoir en sortir quand les impôts augmentent trop. Il devient nécessaire de diversifier en Bourse via le PEA et le PER.

«Oui au droit de grève, non à celui de bloquer la France.»

Lors de notre rencontre, Thierry et Sophie, la petite cinquantaine, pestaient contre la réforme des retraites et surtout contre les mouvements sociaux en préparation.«Nous allons ressortir le vélo et les baskets, comme à chaque grève dans les transports. Quand cela va-t-il se terminer?», s’interrogent-ils. Ingénieur pétrolier dans une raffinerie en Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry a déjà dû gérer de nombreux mouvements de contestation.

Son épouse a moins d’expérience en la matière. Après avoir exercé en libéral dans le secteur paramédical, Sophie s’est tournée vers l’enseignement dans le privé.Un virage à 180 degrés qu’elle ne regrette pas: «J’aime le contact avec les jeunes.»

Le couple a trois enfants, brillants, l’aînée est en école d’ingénieur, la deuxième en médecine et la troisième en classe de terminale. Cette dernière vient de passer une semaine chez un artisan maroquinier dans le cadre d’un stage. Elle a été ravie de la découverte de ce métier créatif, même si elle n’envisage pas une carrière artistique mais plutôt scientifique.

Chargé des finances, Thierry gère le budget «en bon père de famille». Il tient ses comptes sur un tableur et sait précisément combien il épargne chaque mois, combien lui rapportent ses produits financiers et comment évolue le patrimoine de la famille. Des