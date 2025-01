Baisse du Livret A : quelles alternatives ? / iStock.com - HJBC

Le point sur le Livret A

Après avoir « stagné » à 3 % pendant deux ans, le taux du Livret A va baisser dès le 1er février, en raison du recul de l’inflation. Pour rappel, le taux du Livret A est révisable deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Il correspond à un indice, arrondi au quart de point le plus proche et le plus haut entre : L’inflation des douze derniers mois (en fonction de la variation sur la même période de l’indice Insee des prix à la consommation), augmentée d’un quart de point ; La moyenne entre l’inflation des douze derniers mois et la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’Euribor (EURo InterBank Offered Rate) sur trois mois + la moyenne mensuelle de l’Eonia (taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour dans la zone euro) pour le dernier mois connu au moment du recalcul.

L’assurance vie en fonds euros

Première alternative au Livret A, l’assurance vie en fonds euros se distingue par son absence de risque. En plaçant sur des supports à capital garanti, les épargnants peuvent récupérer leurs fonds à tout moment et en disposer à leur guise. Cependant, le rendement annoncé en 2025 devrait égaler celui du Livret A. À noter : En France, les fonds en euros mobilisent plus de 60 % des sommes investies chaque année en assurance vie ; les 40 % restants sont versés sur les fonds en unités de compte, plus performants, mais également plus risqués.

Le Livret d’épargne populaire

Boosté par l’inflation, le LEP a connu une rémunération attractive ces derniers mois – jusqu’à 6,1 %. À l’instar du Livret A, le LEP n’est soumis ni aux cotisations sociales ni à l’impôt. Il est cependant doté d’un plafond plus bas que le premier – 10 000 euros contre 22 950 euros pour le Livret A. S’il restera plus haut que celui du Livret A, le taux du LEP va diminuer en février 2025, et passer de 4 % à 3,5 %.

La SCPI

La société civile de placement immobilier (SCPI) permet un scénario d’investissement dans l’immobilier locatif sur le long terme. L’un des inconvénients de la SCPI – contrairement au Livret A – est le risque plus au moins marqué de perte en capital. De plus, les épargnants doivent être prêts à investir sur une durée minimale de trois ans, pour éviter les pénalités de sortie et espérer récupérer le capital investi. Sur les six premiers mois de 2024, les SCPI, toutes catégories confondues, affichaient un taux de distribution moyen (rendement versé aux associés) de 4, 52 %.