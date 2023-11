Baisse des prix, remises, aides à l'apport : opération séduction chez les promoteurs immobiliers

Les promoteurs immobiliers innovent pour attirer les acheteurs. Illustration. (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay )

Difficulté d'accès au crédit pour les ménages, hausse des coûts de construction : l'immobilier neuf traverse une crise inquiétante. Les ventes de logements ont chuté de 37 % au 1er semestre selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers.

Même si la production de biens a baissé, les faibles ventes ne suffisent plus à écouler les stocks, souligne Le Parisien . Depuis plusieurs mois, les promoteurs se sont donc lancés dans des opérations séduction auprès des acheteurs.

Des coups de pouce pour séduire les acheteurs

« En plus de la gratuité des droits de mutation (3 % du coût d’une opération, soit près de 10 000 euros sur le prix moyen d’un T3), la plupart proposent des promotions au cas par cas, selon les programmes ou même par lot, selon la typologie des logements » , explique au quotidien francilien, Céline Coletto, porte-parole de Trouver-un-logement-neuf.com. Ainsi, le groupe Eiffage propose 30 000 euros de réduction pour l'achat d'un logement cinq-pièces à Clamart (Hauts-de-Seine) et le double pour un autre à Bordeaux.

Du côté d'Icade, on dope les réservations de maisons près de Bordeaux avec des rabais de 20 000 euros pour les deux premiers signataires. Cogedim a choisi d'alléger les mensualités des acheteurs. Le promoteur offre 100 euros par mois et par pièce pendant quatre ans. Cela représente un rabais de 4 800 euros pour un studio et 28 800 euros pour un six pièces. Un promoteur nantais aide les acheteurs à obtenir leur crédit en contribuant à garnir l'apport des clients. Le montant peut atteindre 10 000 euros.

Les promoteurs peuvent également baisser le prix du bien. « En six mois, le prix moyen des trois-pièces (la typologie de référence dans la promotion) a baissé de 1,42 % selon l’Insee dans 98 des 158 villes ayant au moins cinq programmes en cours de commercialisation » , précise Céline Coletto, dans son dernier baromètre semestriel.