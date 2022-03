Avec MaPrimeAdapt’, le candidat Macron veut aider les seniors à vieillir chez eux

« Plus de 90% de nos compatriotes qui vieillissent souhaitent le faire chez eux », assure le président de la République (ALEXAS_FOTOS / PIXABAY)

Emmanuel Macron a intégré dans son programme de campagne la création d'une aide unique aux travaux d'adaptation des logements des seniors. Objectif : permettre aux retraités de vieillir chez soi et non dans un Ehpad. Elle s'inspire du dispositif MaPrimerénov’, dédié pour sa part à la rénovation énergétique de l'habitat. Cette aide pourrait couvrir jusqu'à 70% du coût total des aménagements.

Adapter au mieux son logement pour vieillir chez soi et éviter l'Ehpad : le projet est tentant pour de nombreux retraités français mais aussi très coûteux. Emmanuel Macron propose donc dans son programme de campagne pour la présidentielle, présenté ce jeudi 17 mars, la création d'une nouvelle aide pour les seniors baptisée MaPrimeAdapt’.

« Plus de 90% de nos compatriotes qui vieillissent souhaitent le faire chez eux , assure le président de la République selon de propos rapportés par Capital . MaPrimeAdapt’ est un investissement beaucoup plus intelligent que de payer un établissement beaucoup plus lourd et plus coûteux » .

Jusqu'à 70% du coût total des travaux

Dans un rapport remis en mai 2021 au gouvernement, Luc Broussy, spécialiste de l'économie des séniors, proposait 80 mesures pour accompagner le vieillissement sans forcément recourir aux Ehpad, dont la création de cette aide unique aux travaux d'adaptation des logements.

Installer une douche à l'italienne, une rampe, un monte escalier, ou encore un sol antidérapant : ce nouveau financement s'inspire du dispositif MaPrimerénov’, dédié pour sa part à la rénovation énergétique de l'habitat.

L'objectif est « d'unifier » les aides existantes afin de simplifier la démarche, avait expliqué en octobre dernier la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. MaPrimeAdapt’ pourrait ainsi couvrir 70% du coût total des travaux entrepris pour les ménages aux revenus inférieurs à 20 593 euros, et 50% pour les ménages aux ressources inférieures à 25 000 euros, précise Capital . Le dispositif serait aussi cumulable avec MaPrimerénov’. 680 000 logements pourraient être concernés au cours des 10 prochaines années en dix ans.