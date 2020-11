Avec la crise, ce sont les riches qui ont le plus épargné

Une étude du Conseil d'analyse économique démontre que l'épargne constituée durant le confinement provient essentiellement des ménages les plus aisés. Les ménages modestes ont quant à eux été contraints de s'endetter.

Avec la crise, ce sont les riches qui ont le plus e?pargne? - iStock-nopparit

La crise économique a dopé l'épargne des Français

Les ménages les plus aisés largement avantagés

Le Conseil d'analyse économique (CAE), rattaché au cabinet du Premier ministre, a analysé les comptes bancaires de plus de 300 000 ménages - de façon anonyme - afin de jauger l'effet de la crise sur la santé financière des Français. Il est ressorti de cette enquête un fait marquant : l'épargne des Français a littéralement explosé entre mars et fin août 2020, pour un montant oscillant entre 50 milliards d'euros selon le CAE voire même plus de 85 milliards d'euros selon la Banque de France. Il faut dire que le confinement a de fait contraint les Français à limiter leurs achats aux produits dits de première nécessité. Et la crainte d'une crise économique et sociale de grande ampleur en a conduit plus d'un à épargner autant que possible pour tenter de faire face à un avenir pour le moins incertain. Les comptes courants de même que les comptes épargne ont été copieusement alimenté durant la période, notamment car de nombreuses dépenses ont drastiquement diminué. Le CAE explique dans sa note que "Le surcroît d'épargne s'est matérialisé surtout par une augmentation des soldes des comptes courants et des comptes d'épargne et par une diminution de la dette, très peu par une augmentation des comptes titres, tandis que l'assurance-vie est en net recul". L'épargne des Français devrait même continuer de se renforcer, la Banque de France estimant que la barre des 100 milliards d'euros devraient être atteinte d'ici la fin de l'année. A noter que l'estimation de la Banque de France ne prenait pas en compte à l'époque le confinement actuel qui pourrait accentuer un peu plus encore le phénomène.Ce qui ressort par ailleurs de l'étude du CAE est le fait que ce sont sans grande surprise les ménages les plus aisés qui ont le plus épargné, "près de 70% du surcroît de l'épargne ont donc été faits par 20% des ménages" comme le mentionne le CAE. Dans le détail, "le surcroît d'épargne des deux déciles les plus aisés s'élève à 32 milliards d'euros " sur les 50 milliards. Car les ménages les plus aisés ont été ceux qui ont pu reporter voire annuler des dépenses diverses liées aux voyages, aux sorties culturelles et aux loisirs de toute sorte. Tandis qu'à l'inverse, les ménages les plus modestes ont été contraints au mieux de diminuer leur épargne voire même dans de nombreux de cas de l'utiliser. Et dans bien des cas, ces foyers aux revenus modestes se sont même retrouvés dans l'obligation de devoir s'endetter pour faire face aux dépenses courantes : alimentation, loyer, factures d'énergie... Un phénomène qui se poursuit encore actuellement puisque l'étude du CAE démontre que les plus modestes ont tendance à utiliser immédiatement d'éventuels revenus supplémentaires pour régler leurs dépenses courantes tandis que les plus aisés continuent encore d'épargner.