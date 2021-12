Avant/après: un atelier parisien aux volumes bruts devient un triplex de luxe

Plus qu’une rénovation, ce projet hors normes et très coûteux permet de créer un loft d’exception de 400 m², au pied de la butte Montmartre.

Un projet hors normes pour une adresse d’exception. Difficile de parler d’une rénovation pour cet appartement de 395 m² dans la mesure où il s’agissait de volumes bruts avec des distributions à créer. Mené par le Studio Klein, ce chantier se situe dans la cité Yves Klein , à deux pas de la butte Montmartre (18e arrondissement de Paris). Ces bâtiments historiques accueillaient à l’origine des ateliers d’artistes et ont notamment été fréquentés par Toulouse Lautrec , Serge Gainsbourg lorsqu’il se destinait à la peinture ou encore Yves Klein qui a donné son nom à l’endroit. Un ensemble de 5 constructions mêlant habitations, commerces et un théâtre, a été entièrement reconfiguré en 2018 pour se transformer en voie privée, accueillant notamment de superbes lofts avec verrières.

C’est d’ailleurs à ce lieu que le Studio Klein doit son nom puisque le cabinet créé en 2004 par Stéphane Satorra et David Duron s’appelait à l’origine l’agence S+D. Elle n’est devenue le Studio Klein qu’en 2019 lorsqu’elle a installé ses bureaux au sein de cette fameuse cité Yves Klein. On comprend mieux que ce duo d’architectes ait été particulièrement inspiré par l’endroit et se soit investi dans le projet résidentiel de son client avec pour objectif de conserver au maximum l’aspect authentique de l’atelier d’origine. La surface permet de conserver de grands volumes dans l’esprit loft tout en créant des espaces d’intimité ainsi que 4 voire 5 chambres.

Du luxe sans ostentation

Il y a ensuite eu un gros travail sur les matériaux et les usages en travaillant avec les meilleurs artisans (parqueterie, enduits, cheminée, etc.). Avec ces murs nus, tout était à faire avec de gros moyens financiers pour créer une atmosphère luxueuse sans tomber dans l’ostentatoire. Le budget travaux est évidemment aussi hors normes que le projet: 6000 €/m². Des moyens qui ont permis de magnifier le grand salon du premier niveau du triplex avec ses 6 m 30 de hauteur sous plafond et son escalier à vis monumental en tôle patinée.

Autre tour de force: la création d’une suite parentale au dernier niveau avec son salon/verrière à ouverture zénithale. Ce plateau de près de 100 m² a été mis à niveau afin de dégager une hauteur sous plafond de 2,6 mètres. Conformément aux attentes du client, il a fallu organiser cet espace autour d’un patio. La structure a donc dû être renforcée avec de nouvelles poutrelles en acier pour créer une ouverture supplémentaire sur le ciel avec un système de coulissement latéral. Ce système de crémaillère à rupture de pont thermique développé par Saint-Gobain permet de disposer, selon les saisons, d’un jardin d’hiver ou d’un espace ouvert sur les toits de la capitale. Les pièces adjacentes ont, quant à elles, conservé leurs poutres anciennes. Par ailleurs, les fenêtres de toits conçues par Velux sont, elles aussi, à double usage puisqu’elle se transforme en balcon sur le toit avec garde-corps.

Double usage toujours avec le niveau intermédiaire de ce triplex (il se situe au R+3, le premier étant au R+2) accueillant notamment une chambre en suite avec sa salle de douche et son bureau, deux chambres d’invités et une salle de bains commune. L’endroit dispose en effet d’une salle de cinéma réversible pouvant accueillir, si besoin, une troisième chambre d’invités.