Avant/après: ce château normand a été métamorphosé en domaine de mariage

Un château normand datant de 1876, dont les murs partaient en lambeaux, connaît un second souffle grâce à sa réhabilitation en hôtel de charme, domaine de mariage et lieu de séminaire. Retour sur une belle histoire.

Un décor digne d’un conte de fée. Le château de la Bribourdière, à Putot-en-Auge, près de Cabourg, en Normandie (14), se dresse fièrement dans un écrin de verdure, au sein d’un parc de 12 hectares, clairsemé d’arbres tricentenaires et d’un plan d’eau. Rien ne laisse présager aujourd’hui que ce joyau à fière allure a subi les affres du temps. Eva Alhéritière-Pesant et Jérôme Pesant en ont fait l’acquisition en novembre 2017, pour 950 000 euros environ, afin de le rénover en domaine de mariage, en hôtel de charme et en lieu de séminaire. S’ensuit alors un chantier titanesque qui a nécessité trois ans de travaux pour un coût total de plus de 1,5 million d’euros. La région Normandie est partenaire et a fait un prêt au couple d’acquéreurs, par le biais du dispositif impulsion développement, qui soutient le secteur touristique.

« La structure extérieure en pierres et en briques sur les côtés était en bon état, ainsi que la toiture. Cependant, l’intérieur n’était pas du même acabit. À part le sol du rez-de-chaussée et une grande partie du parquet du premier étage qui étaient bien conservés et qu’on a juste reverni, on a tout refait: tous les plafonds, tous les murs, toutes les moulures. Les peintures étaient craquelées et les murs extérieurs avaient dû prendre l’eau parce qu’ils partaient en lambeaux », se souvient Eva Alhéritière-Pesant. Les 75 fenêtres ont été refaites à l’identique, en bois, à gueule-de-loup, une menuiserie authentique.

D’écuries à salle de réception

« Le château est doté de 5 chambres, avec vue sur le parc. Les deux premières chambres constituaient l’ancien dortoir des enfants et n’avaient aucune moulure contrairement aux autres chambres. On a créé des moulures qui n’existaient pas, dans le même esprit que celles des autres chambres. On a refait un parquet point de Hongrie, en chevrons », explique Eva.

Quant aux anciennes écuries du château, une bâtisse à colombages plus que défraîchie, elles ont connu une complète reconstruction: une immense salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 250 invités vient d’être créée à leur place en avril dernier. Les cloisons ont notamment été abattues, donnant vie à un vaste espace. Un autre lieu a connu une sacrée embellie: le plan d’eau du château qui existait déjà mais qui n’abritait plus que 2 centimètres d’eau seulement et était boueux. Il a été creusé sur 2 mètres de profondeur afin de devenir une belle pièce d’eau.

Un édifice historique

Eva, juriste, et Jérôme, électricien de formation, spécialisé dans l’événementiel, nourrissaient ce projet depuis plusieurs années: « On souhaitait que le salon soit assez grand pour organiser des événements », explique Eva. Être proche de la mer et de la ville de Caen, leur semblait être un emplacement stratégique pour les touristes.

Avant cette métamorphose en lieu de réception, le château était une demeure familiale, et ce depuis 130 ans. Il daterait de 1876, selon l’inscription qui figure sur la cheminée blanche dans le grand salon et a notamment été un lieu de la Kommandantur, c’est-à-dire abritant un commandement militaire de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 19 août 1944, des parachutistes anglais sont venus libérer la zone et notamment le château de la Bribourdière et ont en fait leur camp. « U ne inscription signée d’un sergent qui a survécu à la guerre figure sur le bâtiment », assure Eva. Aujourd’hui, il accueille donc des mariages et fait également hôtel, « un projet stimulant, qui permet de rencontrer du monde. Les gens se marient, partent en week-end, on est là dans les bons moments» , se réjouit Eva.