Autotests en vente lundi : les pharmaciens craignent une impréparation et un manque de stocks

Les livraisons dans les officines débuteront ce lundi mais resteront inférieures à la demande dans un premier temps.

Ils étaient attendus avec impatience. Dès lundi, les autotests pour dépister le coronavirus seront disponibles en pharmacie. Seules ces dernières sont effet autorisées à vendre ces tests rapides très demandés. L'arrêté permettant et encadrant leur commercialisation est paru ce dimanche au Journal Officiel, fixant un prix maximal de 6 euros. Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), craint que cette autorisation de dernière minute ne suffise pas pour permettre aux pharmaciens d'être prêts au coup d'envoi. «On ne sera pas prêts demain [lundi] à 8 heures», s'est-il inquiété au micro de franceinfo ce dimanche 11 avril.

Une préoccupation taraude les pharmaciens : les potentiels retards de livraison. Deux fabricants ont d'ores et déjà reçu une homologation les autorisant à vendre ce dispositif : AAZ et Biosynex. Mais les deux laboratoires doivent faire face à une forte demande, en particulier des pharmacies, explique Larry Abensur, PDG de Biosynex, au Figaro. Le patron reconnaît que des tensions sur les livraisons pourraient se ressentir au mois d'avril. Et douche au passage des espoirs : les livraisons débuteront lundi dans «quelques milliers» de pharmacies seulement.

D'autant que les officines ne sont pas les seules à avoir passé d'importantes commandes. L'État a d'ores et déjà réservé 5 millions de doses (2,5 millions auprès d'AAZ et le même nombre auprès de Biosynex) en vue de la réouverture des établissements scolaires. Toutefois, Santé Public France a consenti à libérer un certain nombre de ces tests pour que les pharmacies puissent être livrées la semaine prochaine, précise Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens d'officine (FSPF).

Biosynex fait également face à une forte demande venue de l'étranger. Mais il l'assure, «nous avons mis les bouchées doubles et renforcé nos équipes pour répondre à toutes ces commandes». 300 intérimaires ont été recrutés à cet effet.

20 millions disponibles en mai

«Il faut le temps que tout cela se mette en place car l'autorisation des autotests est très récente en France. L'objectif est de répondre à une bonne partie de la demande en avril et d'augmenter notre production de manière exponentielle pour le mois prochain», explique le PDG. Dès la première semaine, Biosynex ambitionne de livrer un million d'autotests sous forme de boîtes de cinq. Ils peuvent également être vendus à l'unité.

«Au mois de mai, nous aurons une capacité globale, tous marchés confondus, de 20 millions d'autotests», affirme Larry Abensure. De son côté, le pharmacien Philippe Besset se montre lui aussi confiant. «Dès fin avril, on trouvera des autotests en quantité dans toutes les pharmacies de France», prédit-il.

En Allemagne, les autotests s'étaient retrouvés pris d'assaut par les clients dès leur mise en vente dans les supermarchés, le 6 mars dernier. Faut-il s'attendre à un phénomène similaire en France ? Philippe Besset se permet d'en douter. Il prévoit de recevoir dix autotests seulement ce lundi, et de renouveler chaque jour ses commandes en fonction de la demande, par prudence.