Automobile : tensions et hausses de prix sur le marché de l'occasion

Après une explosion du marché en 2021, les ventes des voitures d'occasion ont chuté de près de 14 % sur les sept premiers mois de 2022. L'engouement post-crise des consommateurs a été freiné par la hausse des prix et par une diminution de l'offre.

Tension sur le marché de l'automobile d'occasion - iStock-yanyong.jpg

Un marché en chute libre

La crise majeure que traverse l'industrie automobile semble s'installer dans le temps. Déjà soumise aux normes environnementales contraignantes, à une adaptation forcée à l'électrique et à une crise sanitaire imprévue, elle doit maintenant faire face à un effondrement spectaculaire du marché de l'occasion. Celui-ci a pourtant connu une période faste, entre fin 2020 et fin 2021, au cours de laquelle l'enthousiasme des acheteurs pour l'occasion était débordant. Mais cette tendance favorable s'est démentie au cours du premier semestre 2022. Entre janvier et juillet, 3,1 millions de véhicules de seconde main ont trouvé preneurs, ce qui représente une baisse de 13,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ce sont les modèles les plus récents qui ont été les plus impactés : - 41,2 % pour les voitures de moins d'un an et - 30 % pour les véhicules mis en circulation après 2017. Les transactions de juillet confirment particulièrement la tendance, avec une dégringolade de 16,3 % par rapport à 2021... et de 26,1 % par rapport à 2019 ! Et force est de constater que le mois d'août ne semble pas propice à une relance.

Deux causes : une offre restreinte et une hausse des prix

La première raison de cette chute du marché de l'automobile est la diminution de l'offre de voitures à vendre. On constate en effet une baisse continue des voitures neuves mises en circulation, phénomène dû notamment à la carence en composants électroniques depuis la crise du Covid. Les puces sont de plus en plus rares, et elles sont plutôt réservées aux modèles les plus chers et les plus rentables, ainsi qu'aux véhicules électriques. Les principaux acheteurs, tels que les entreprises ou les loueurs de voitures, ont donc fait le choix de renouveler leur parc automobile moins souvent. De même, les particuliers ont été dissuadés d'acheter du neuf par des délais de livraison qui se sont allongés. Ce tarissement de la source de voitures récentes a rejailli, fatalement, sur le marché de l'occasion, par une augmentation des prix et une diminution des ventes (- 8,9 % par rapport à l'avant-crise). Ainsi, un même modèle a vu ses prix s'envoler de 20 % en moyenne par rapport à 2021. Avant la crise, une voiture perdait environ la moitié de sa valeur quatre ans après sa mise sur le marché. Aujourd'hui, l'offre étant moins importante, ce principe ne fonctionne plus et les prix de l'occasion restent élevés. Pour que le marché puisse se relancer, il faudrait que les prix baissent, perspective qui ne s'annonce pas actuellement. Les constructeurs restent cependant optimistes : selon eux, le marché du neuf devrait reprendre des couleurs à partir de fin 2022, et entraînera avec lui le marché de l'occasion. Ils estiment donc que la situation devrait s'assainir, à partir du moment où un nouvel équilibre sera trouvé.