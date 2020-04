Attention aux escrocs en période de crise !

Qui dit période de crise dit particuliers en proie à l'inquiétude et souvent fragilisés. Bon nombre d'escrocs en profitent alors pour arnaquer ces derniers.

iStock-Minerva Studio.jpg

Périodes de crise et arnaques

Investissements atypiques, usurpation d'identité...

Éviter les arnaques

Les périodes de crise sont « parfaites » pour les escrocs. Ces derniers profitent de l'inquiétude ou encore de la disponibilité des particuliers fragilisés par un contexte compliqué. L'objectif ? Les faire investir dans des projets sérieux en apparence mais qui sont en fait des pièges. Avec le Covid-19, par exemple, on voit naître des sites web proposant d'investir dans de l'alcool mais aussi dans des animaux (vaches...). Pour attirer les investisseurs, ces sites promettent monts et merveilles (rendements élevés...). Avec le confinement, les escrocs ont redoublé d'efforts mais aussi d'ingéniosité pour piéger les particuliers inquiets de ce que l'avenir leur réserve. « Pendant le confinement, les gens utilisent plus Internet et les réseaux sociaux et sont particulièrement exposés aux offres via des bannières publicitaires et aux techniques téléphoniques sophistiquées mises en place par les escrocs » explique ainsi Claire Castanet, directrice des Relations épargnants au sein de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette vague d'arnaques rappelle celle constatée en 2008 lors de la crise financière.Près de 30 % des Français ont déjà été contactés par des entreprises proposant des investissements atypiques. Si certains se méfient et refusent les offres proposées, d'autres se laissent tenter. Environ 5 % ont ainsi été victimes d'arnaques sur les placements dans le Forex et les options binaires. « Si investir dans le trading en ligne sur le Forex et les options binaires peut sembler séduisant, le risque d'y perdre beaucoup d'argent est grand. Ne vous laissez pas convaincre par les promesses de gains faciles et rapides, elles cachent souvent des arnaques ! » prévient l'AMF sur son site. Il existe aussi des faux experts proposant aux épargnants de récupérer - moyennant rémunération - l'argent qu'ils ont investi sur certains sites de trading. D'autres suggèrent des placements dans des terres rares, des diamants... L'usurpation d'identité est aussi une technique courante pour piéger les particuliers.Une offre alléchante vous attire ? Vérifiez si elle dispose d'un numéro d'enregistrement délivré par l'AMF. Ce n'est pas le cas ? Passez votre chemin. D'autres éléments peuvent vous permettre d'identifier une arnaque : La promesse de gagner beaucoup d'argent facilement et/ou rapidement ; Un démarchage par une personne que vous ne connaissez pas et qui se survend ; Un démarchage par quelqu'un qui n'est pas professionnel (ne donne pas le nom de sa société, ne répond pas à vos questions, demande un versement rapide voire un paiement par chèque ou par carte bancaire...) ; L'évocation d'un placement « miracle » et réservé à quelques privilégiés... Dès que l'on vous propose un placement susceptible de vous intéresser, renseignez-vous sur la société, vérifiez les fichiers Orias et Regafi, posez autant de questions que nécessaire, demandez une documentation complète, ne versez pas d'argent, ne signez rien et ne donnez pas votre numéro de carte bancaire. Au moindre doute, contactez l'AMF.