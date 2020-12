Assurance vie : première annonce pour les taux de rendement 2020

Les taux de rendement pour 2020 en assurance vie commencent à âtre annoncés par les acteurs de la place ( Crédits : 123RF)

Avec un peu d'avance sur leurs concurrents, les Assurances Crédit Mutuel ont annoncé le maintien en 2020 du taux de rémunération des fonds en euros de leurs contrats d'assurance-vie. Les autres assureurs vont-ils suivre cette même tendance ?

En 2020, les Assurances Crédit Mutuel maintiennent leur taux 2019

Mi-décembre, avec un peu d'avance sur leurs concurrents, les Assurances Crédit Mutuel ont communiqué les taux de rendement 2020 de leurs contrats d'assurance vie. Compte tenu des circonstances particulières de cette année et en dépit d'un contexte de taux d'intérêt très bas voire négatifs, le groupe a décidé de maintenir en 2020 le taux de rémunération des fonds en euros de ses contrats d'assurance-vie servis en 2019. Les taux 2020 s'échelonnent donc de 1% a? 1,65%.

Dans son communiqué de presse, le groupe explique avoir pris cette décision pour soutenir les épargnants et leur pouvoir d'achat face a? la crise sanitaire et a? ses conséquences économiques et sociales. Pour Nicolas Théry, président du conseil de surveillance des Assurances du Crédit Mutuel, « les Assurances du Crédit Mutuel font une nouvelle fois preuve de solidarité dans une année éprouvante pour les assurés et épargnants. Ce maintien des taux permet de préserver une rémunération intéressante de l'épargne de précaution de nos sociétaires, clients et assurés. »

Les autres assureurs vont-ils suivre cette tendance ?

Rendement, garantie du capital et liquidité à tout moment, le modèle du fonds en euros est mis à mal par le contexte de taux durablement bas. Confrontées à des taux d'intérêt négatifs, à des contraintes règlementaires strictes sur leur solvabilité et à la rentabilité de leur modèle économique, les compagnies d'assurance vie ne cachent plus leur volonté de détourner leurs clients du fonds en euros au profit des unités de compte. Cette stratégie passe par la baisse de la rémunération des fonds en euros. Ainsi, en 2019, de nombreuses compagnies avaient décidé de baisser très significativement les taux servis. Le taux moyen du marché s'est établi à 1,46%, en baisse de 0,37 point par rapport à 2018, la plus forte baisse enregistrée depuis 2011. Certaines compagnies n'ont pas hésité à jouer avec le seuil psychologique des 1%, à l'image de Swiss Life ou encore de Generali.

Pour 2020, les experts s'attendent à une nouvelle baisse et à des taux moyens avoisinant le 1%. « Le décrochage du rendement des fonds euros devrait être de même ampleur que celui constaté en 2019 », prédit Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du site Good Value for Money.

Pour espérer un rendement supérieur, le client doit bien souvent accepter de prendre une part de risque. En effet, pour inciter leurs clients à investir en unités de compte, les assureurs proposent une bonification de la rémunération de leur fonds en euros en contrepartie d'une part minimum investie en unités de compte.