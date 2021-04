Assurance vie : les 8 meilleurs contrats sur Internet en 2021

La sélection du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie distribués via Internet. (© Adobestock)

Les contrats d'assurance vie proposés par des courtiers Internet regorgent d'atouts dont des frais réduits, une grande accessibilité et une offre large et innovante de fonds. Découvrez quels sont les huit contrats Internet primés Trophées d'Or en 2021 par la rédaction du Revenu.

Depuis près de vingt ans pour les plus anciens, les courtiers Internet et les banques en ligne ont su s'imposer en démontrant leur expertise sur le marché de l'assurance vie avec des contrats à frais réduits, accessibles, souvent à la pointe en termes d'offres financières et avec des performances attrayantes.

Partenaires des plus grands assureurs français, ils séduisent une cible de plus en plus large d'épargnants qu'ils accompagnent avec une approche qui mélange souvent intelligemment digital et contact humain.

Pour sélectionner les contrats Internet, la rédaction du Revenu a analysé de nombreux dossiers très intéressants. Nous en avons sélectionné huit, primés d'un Trophée d'Or. Découvrez les ci-dessous ainsi que les fonds à acheter selon votre profil (prudent ou équilibré).

En matière de performances financières, ces contrats proposent de bons fonds en euros qu'on peut associer à une palette de fonds très large. Les «répartitions idéales» conseillées par Le Revenu (profil prudent avec 20% d'unités de compte et profil équilibré avec 40% d'unités de compte) donnent des performances remarquables.

BforBank / Vie Assureur : Spirica - Distributeur : Bforbank

Ce contrat propose deux fonds en euros, dont un fonds eurodynamique (Euro Allocation Long Terme 2) qui se distingue chaque année par son