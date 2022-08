Assurance-vie : investir sur des unités de compte, combien ça coûte ?

À quoi faut-il s'attendre lorsque l'on possède des unités de compte ? (Crédit photo : © Joao – stock.adobe.com)

Chaque année, les gestionnaires de contrats d'assurance-vie prélèvent des frais sur les fonds détenus par leurs clients. À combien ceux-ci s'élèvent-ils pour les unités de compte ? Le cabinet Good Value For Money apporte des éléments de réponse.

Par MoneyVox

Les contrats d'assurance vie permettent d'investir sur différentes catégories de supports : des fonds euros, dont le capital est garanti, et des unités de compte , qui peuvent éventuellement permettre d'atteindre de meilleures performances, mais qui sont plus risquées. Le cabinet Good Value For Money s'est intéressé au montant des frais ponctionnés par les gestionnaires de contrats sur cette seconde catégorie de support d'investissement. À quoi faut-il s'attendre lorsque l'on possède des unités de compte ?

Les 5 grandes catégories de frais sur les unités de compte

La performance des unités de compte étant généralement indiquée en net, c'est-à-dire déduction faite des frais, il est parfois difficile pour les épargnants de savoir exactement combien ils leur coûtent. Et pour cause, 5 grandes catégories de frais peuvent être prélevés sur les unités de compte, et faire grimper l'addition.

Tout d'abord, des rétrocessions sont reversées aux compagnies qui distribuent le contrat. De plus, une marge est appliquée par la société de gestion. Il existe également des commissions de "surperformance" financière, qui s'appliquent lorsque les performances de l'indice dépassent un certain seuil. Par ailleurs, la rémunération du gérant d'actifs permet de payer les services tels que la gestion pilotée ou la gestion sous mandat.

Enfin, des frais spécifiques à certains types de supports peuvent également s'appliquer, notamment pour les SCPI, les trackers ou les titres vifs. Good Value For Money explique ainsi que les frais "peuvent varier selon la nature des supports, notamment sur les supports immobiliers de type SCPI pour lesquels ils sont nettement plus élevés". Au total, les frais ponctionnés sur les contrats d'assurance-vie au titre de la gestion des unités de compte sont en moyenne de 0,80 % par an selon le cabinet Good Value For Money, avec parfois de grands écarts entre les différents acteurs du marché.

Mode d'emploi pour limiter les frais sur son contrat d'assurance-vie

Il est possible à tout moment d'entamer une négociation avec son conseiller financier pour alléger le montant des frais de gestion sur les unités de compte, et même sur d'autres lignes tarifaires : frais sur versement, frais d'arbitrage, frais sur les fonds euros, etc. Pour y être correctement préparé, il est tout d'abord nécessaire de bien connaître son contrat d'assurance-vie.

Depuis le 1er juillet, les informations précontractuelles contiennent toutes les données essentielles sur les supports d'investissement, à savoir : le nom de la société de gestion, la performance brute et la performance nette (déduction faite des frais) de l'actif, les frais de gestion, les frais totaux, la performance finale ainsi que les rétrocessions de commissions. Le cabinet Good Value For Money rappelle également ceci : "Les frais fixes prélevés par le gérant d'actifs sont indiqués dans les documents légaux (DICI) de chaque support. Mais dans la réalité, les frais effectivement prélevés, à savoir les frais courants, sont presque toujours plus élevés que les frais fixes en raison des frais de transaction d'une part, ainsi que des commissions dites de surperformance".

Il est également possible de solliciter directement sa compagnie d'assurance pour obtenir l'ensemble de ces informations. Une fois muni de ces éléments, il est aisé de comparer son contrat avec celui d'autres assureurs. Le choix d'ouvrir un nouveau contrat d'assurance-vie peut ainsi permettre de faire de belles économies, en particulier grâce aux nombreux contrats sans frais sur les versements et sur les arbitrages proposés par les banques en ligne et certains néo-assureurs. En revanche, il est important de prendre en compte que l'antériorité fiscale est perdue lors de l'ouverture d'un nouveau contrat. Il est donc d'autant plus important de choisir le meilleur gestionnaire au plus tôt.