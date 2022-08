Depuis le 1er juin, les distributeurs d’assurance-vie et de PER doivent fournir à leurs clients un tableau synthétique des frais ponctuels et récurrents ponctionnés sur leurs produits. À terme, ces différents frais, plus ou moins connus, impactent la performance des placements.

Assurance-vie_ces frais auxquels être vigilant - iStock-fizkes

Les frais d’entrée

Il existe deux principaux types de frais à considérer lors de l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie. Les frais d’entrée ou « frais sur versement » sont ponctuels et payés lorsque le capital est injecté sur le contrat. Sur un placement de 100 000 euros, des frais d’entrée de 2% se répercutent donc simplement de cette manière : l’investissement total sur le contrat est de 98 000 euros. Seuls les distributeurs traditionnels de contrats d’assurance-vie appliquent généralement ce type de frais.

Les frais récurrents

Les frais récurrents, inhérents aux différents contrats d’assurance-vie, peuvent quant à eux impacter lourdement les performances du placement. Divisés en trois catégories principales, ils sont prélevés sur toute la durée du contrat. Les frais de tenue de compte ou « frais de gestion » varient en fonction du support (UC, fonds en euros) et du distributeur. Sur les contrats souscrits auprès de prêteurs traditionnels, ils représentent en moyenne 0,96 % du placement. Le type de gestion sélectionné au moment de la souscription du contrat influe également sur les frais, notamment dans le cadre d’une gestion déléguée – ils peuvent représenter jusqu’à 1 % des sommes placées. La troisième grande catégorie de frais récurrents concerne le sous-jacent, l’actif sur lequel les sommes sont investies.

Jusqu’à 3 % sur les contrats multi-supports

Avec les frais de gestion et ceux prélevés par chaque produit (Sicav, FCP, SCPI), les contrats multi-supports priveraient les détenteurs des produits de près de 3 % de performance par an. Ces frais relativement opaques se présentent sous plusieurs formes : un prélèvement sur les dividendes versés, une réduction progressive du nombre de parts des unités de compte ou encore de « simples » frais de transaction. Le site spécialisé dans l’assurance-vie Good Value for Money indique dans son analyse annuelle la plus récente que les frais de gestion fixes des supports actions, annoncés à 1,62 %, ont atteint 2,06 % en moyenne. Incluant les frais de gestion, l’enveloppe globale des frais pour un contrat en actions représenterait près de 3 % par an.

Comparer les contrats

Les frais varient en fonction des contrats et des distributeurs d’assurance-vie. Si les institutions bancaires pratiquent en moyenne des frais de gestion de 0,96 %, ces derniers sont moindres (0,6 % en moyenne) chez les courtiers en ligne. Cette variation seule représente une différence significative sur la performance d’un contrat sur le moyen terme. S’il reste important de comparer les produits avant de souscrire un contrat d’assurance-vie, il apparaît essentiel de négocier l’ensemble des frais pour espérer alléger leur impact sur la performance du placement.