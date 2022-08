Arnaque : un escroc a volé les économies de ce Parisien de 86 ans dans son logement insalubre

Le voleur s'est fait passer pour un agent des services sociaux avant de voler le portefeuille de sa victime. Photo d'illustration. (Chronomarchie / Pixabay)

Après une menace d'expulsion de son logement insalubre à Paris, un homme de 86 ans a été victime d’un escroc le 28 juillet dernier. Un faux agent des services sociaux de la Ville est venu chez lui puis a profité d’un moment d’inattention pour lui voler son portefeuille contenant toutes ses économies.

Un an après la condamnation d’un propriétaire qui louait des logements insalubres rue de Meaux Paris, l'histoire d'autres habitants de l'artère du 19e arrondissement a fait réagir. Les locataires plutôt âgés et peu fortunés d'immeuble ont été menacés d’expulsion par le propriétaire, qui souhaite revendre son bien, rapporte Le Parisien . Début juillet 2022, l’association Droit au logement (DAL) s’est ainsi mobilisée. Elle a obtenu le retrait de l’acheteur et le soutien de la mairie d'arrondissement.

Un faux agent municipal

Un des locataires, âgé de 86 ans, semble cependant avoir subi les conséquences du retentissement qu'a connu l’affaire, raconte un second article du Parisien . Le 19 juillet, vers 8 heures, l’octogénaire a en effet été victime d’un arnaqueur venu directement frapper à sa porte.

L’individu, « bien habillé, costume cravate, masque sur le nez, porte-documents sous le bras, me dit qu’il est des services sociaux de la Ville de Paris et qu’il veut me parler à propos de mon relogement » , a témoigné l'octogénaire. Le locataire est alors parti ouvrir ses volets. L’escroc, assisté d’un complice, en a profité pour lui voler son portefeuille. Celui-ci contenait toutes les économies du locataire, soit 1 440 euros.

Une cagnotte en ligne

Ce vol a mis l’octogénaire particulièrement en difficulté, d'autant qu'il n'a pas d’assurance. Pour potentiellement récupérer son argent, les arnaqueurs devront donc être retrouvés. Cette identification pourrait être facilitée par la caméra de vidéosurveillance dont est équipé l'immeuble. Les escrocs ont été filmés. Les policiers mènent quant à eux toujours l’enquête. En parallèle, les habitants de la rue de Meaux ont lancé une cagnotte en ligne pour aider Marcel à récupérer le montant de ses économies.