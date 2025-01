Argent : sur quelle augmentation de salaire faut-il compter en 2025 ?

Quelles augmentations de salaires pourrez-vous négocier en 2025 ? ( Crédits photo: © momius - stock.adobe.com)

Vous espérez obtenir une augmentation de salaire en cette année 2025 ? Après deux années record, le niveau des revalorisations salariales pourrait être source de déception pour les salariés. Les chiffres.

Chaque année, la délicate question des augmentations de salaire se pose . D'après une étude du cabinet Robert Half publiée en 2023, 44 % des Français se disaient être facilement intimidés lors d'une telle négociation avec leur employeur. Estimer le pourcentage d'augmentation de salaire à demander peut notamment être difficile. Quelle pourrait être l'augmentation de salaire moyenne en 2025 ? Quels sont les paramètres qui influencent ce chiffre ? Toutes les réponses.

Une augmentation de salaire moyenne comprise entre 1,5 et 3 % en 2025

Combien pouvez-vous espérer gagner en plus par rapport à votre rémunération actuelle en 2025 ? Les experts se sont penchés sur cette question afin de fournir des éléments de réponse aux salariés du secteur privé. Selon le cabinet Mercer France, l'augmentation de salaire moyenne en France devrait être de 2,6 % en 2025. Le cabinet LHH, quant à lui, table sur une hausse légèrement supérieure, de 2,8 % en moyenne. Seul PageGroup France est plus pessimiste, avec une moyenne estimée entre 1,5 et 2 %.

Tous les experts s'accordent néanmoins sur un point : le niveau des revalorisations salariales de 2025 devrait être nettement inférieur à celui des deux dernières années. En effet, Mercer France souligne que les hausses de salaire avaient atteint les 4,95 % en 2023, et les 4 % en 2024. "Les salariés doivent s'attendre à des hausses moins élevées que les années précédentes" indique Sophie de Heer, consultation rémunération pour Mercer France.

Une inflation moins élevée qui pèse sur les revalorisations salariales

Le ralentissement du niveau des hausses de salaire n'est pas un hasard. En effet, en 2024, le niveau d'inflation dans l'hexagone a baissé. La hausse générale des prix devrait atteindre les 2,2 %, contre 5,2 % en 2022, et 4,9 % en 2023. Résultat : les entreprises devraient consentir à des augmentations de salaire moins importantes qu'au cours des années précédentes. Laurent Blanchard, directeur général du cabinet PageGroup France, résume la situation : "Alors que nous avons vu des augmentations de salaires historiquement hautes en 2023 et en 2024, le marché revient à une forme de normalité".

De nombreux salariés pourraient ainsi être déçus en surestimant le montant de leur augmentation de salaire en 2025. Sophie de Heer abonde en ce sens : "Ce qui est probable, c'est que les salariés aient de plus fortes attentes. Certaines augmentations proposées pourraient donc être déceptives". Autre source d'insatisfaction possible : si toutes les entreprises prévoient d'augmenter les salaires, seulement deux salariés sur trois devraient effectivement en profiter selon le cabinet Mercer France.

Des augmentations de salaire individuelles pouvant atteindre les 6 ou 7 %

Bien que la moyenne des hausses de salaire soit plus basse que les années précédentes, certains employés pourraient tirer leur épingle du jeu. C'est ce que souligne Dany El Jallad, vice-président de Robert Half : "les augmentations pourront aller jusqu'à 6 % ou 7 %". En cause ? La performance individuelle de chaque salarié joue dans la balance, et peut influencer fortement la somme qu'une entreprise est prête à débourser en plus pour conserver son employé au sein de ses effectifs.

Au-delà de la performance individuelle, un autre paramètre peut grandement influencer le niveau d'une revalorisation salariale : le secteur d'activité. Tandis que certains domaines, à l'image de la finance et de l'IT, pourraient voir la progression de leur niveau de rémunération ralentir, d'autres pourraient appliquer des hausses significatives. Selon Matthieu Imbert-Bouchard, Managing Director de Robert Half, "les fonctions liées à l'office support et aux RH" pourraient ainsi profiter de hausses de salaire plus importantes que la moyenne.