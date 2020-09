Arbitrages importants pour les SCPI de Perial AM au 1er semestre 2020

Les sociétés de gestion de SCPI ont poursuivi activement leur gestion pendant le confinement, en mettant en place des plans de continuité d'activité. En cette période particulière, il était important de suivre au cas par cas les locataires en étudiant le cas échéant leurs demandes d'étalement ou de reports de loyers, mais également de continuer à investir dans de nouveaux immeubles et d'arbitrer les actifs arrivés à maturité.

C'est particulièrement le cas pour la société de gestion Perial AM qui, pour le compte de ses SCPI PFO, PFO2 et PF Grand Paris, annonce avoir sécurisé ou être en cours de sécurisation de 162 millions € (hors droits) d'arbitrages sur une quarantaine d'actifs immobiliers depuis le début de l'année 2020. Dans le cadre de ce programme, dix cessions ont déjà été finalisées devant notaire pour 54,8 millions € hors droits, dégageant au passage une confortable plus-value immobilière de 22,7 millions €. Outre ces opérations définitives, des promesses de vente ont été signées sur dix autres actifs pour un montant hors droits de 23,7 millions €. 21 autres immeubles ainsi qu'un portefeuille de dix actifs sont proposés à la vente sous exclusivité pour un total de 83,4 millions € hors droits.

Ces arbitrages importants sont la démonstration de la continuité d'une gestion dynamique de la part de Perial AM sur ses trois SCPI historiques pendant la période de confinement, afin d'optimiser les indicateurs financiers de ses véhicules (taux d'occupation financier, taux de dividende sur valeur de marché, valeur de reconstitution...). A cette occasion, Perial AM a fait la démonstration d'une capacité à saisir des opportunités intéressantes comme par exemple la cession d'un immeuble à Boulogne-Billancourt pour un montant de 25 millions € hors droits à la Carac (Caisse autonome de retraite des anciens combattants).

« Les équipes d'Asset management de Perial AM sont totalement mobilisées dans cette période complexe afin de poursuivre des arbitrages ambitieux visant à optimiser la qualité des portefeuilles immobiliers et les taux d'occupation de chacun des fonds gérés au service des clients associés », résume ainsi Loïc Hervé, le directeur général délégué de Perial AM.