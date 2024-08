Après le sans contact, bientôt le paiement avec la paume de la main ?-iStock-Jamaludin Yusup.jpg

Une technologie biométrique innovante

Le paiement par la paume de la main repose sur une technologie biométrique avancée qui scanne les veines de la main pour identifier l'utilisateur de manière unique. Amazon a été l'un des premiers à développer et tester cette technologie, avec son système "Amazon One" déjà en place dans certains de ses magasins aux États-Unis. Ce dispositif innovant permet aux clients de payer en passant simplement leur main au-dessus d'un lecteur, sans avoir besoin de carte bancaire ou de smartphone. Concrètement, le système utilise une caméra infrarouge pour capturer l'image des veines, qui est ensuite associée à un compte bancaire. Cette méthode est présentée comme plus sécurisée que les moyens de paiement actuels, car les motifs veineux sont uniques à chaque individu et très difficiles à falsifier.

Des premiers tests en Europe

Et bonne nouvelle, les premières expérimentations commencent à voir le jour en Europe, notamment en France. En effet, le groupe Carrefour a récemment annoncé le lancement d'une phase de test de cette technologie dans plusieurs de ses supermarchés. Le 29 juillet dernier, cette technologie a été inaugurée dans un Carrefour Market du VIe arrondissement de Paris. « La technologie du schéma veineux de la paume de main exploite les motifs vasculaires uniques de la paume d'une personne pour authentifier son identité », expliquait Ingenico en juin 2024. Le géant de la distribution prévoit de déployer cette solution dans ses magasins pour offrir une alternative encore plus rapide et sécurisée au paiement sans contact. Si les résultats de cette phase de test sont concluants, cette technologie pourrait être progressivement étendue à d'autres enseignes et secteurs, transformant l'expérience client en simplifiant encore davantage le processus de paiement.

Comment lier sa carte avec la paume de sa main ?

Pour enregistrer ses données pour le paiement avec la paume de la main, il faut d'abord lier son profil biométrique à une carte bancaire. Cela se fait en scannant la paume de sa main via un appareil dédié, généralement dans un magasin participant. Ensuite, il suffit d’associer cette image à sa carte bancaire en l'insérant dans le terminal de paiement et en validant l'association. Une fois l'enregistrement terminé, l'utilisateur peut effectuer des paiements futurs simplement en passant sa main au-dessus du lecteur, sans avoir besoin de sa carte physique.

Les enjeux de la protection des données personnelles

Cependant, l'utilisation de données biométriques soulève des questions cruciales en matière de protection de la vie privée. La collecte et le stockage des informations sensibles nécessitent des mesures de sécurité rigoureuses pour éviter tout risque de piratage ou d'utilisation frauduleuse. Les entreprises doivent donc obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant de collecter leurs données biométriques et garantir qu'elles sont traitées conformément aux réglementations en vigueur, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe.