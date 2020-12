Angell Bike, la Rolls des VAE !

Si vous souhaitez passer au vélo électrique, le modèle « Angell Bike » imaginé par Marc Simoncini et Jules Trecco a plus d'un atout susceptible de vous séduire.

Il est conçu et produit en France et coûte près de 2 700 euros. Le vélo électrique Angell Bike séduit grâce à ses multiples atouts allant de ses caractéristiques techniques à son design simple mais efficace. Création de Jules Trecco et de Marc Simoncini, connu notamment pour avoir fondé le site de rencontres Meetic, il est décrit comme étant le Smartphone des vélos. « Plus de 8 000 clients ont déjà commandé un Angell » indique Jules Trecco. C'est ce que l'on appelle un joli succès. En 2020, le cap des 10 000 ventes devrait même être franchi voire dépassé.« Le vélo le plus sûr au monde », c'est avec ces mots qu'est décrit le Angell Bike sur son site officiel. Qu'en est-il des caractéristiques de ce « poids plume » (moins de 15 kilogrammes) ? Il est équipé d'un détecteur et d'une alerte de chute ; Il inclut un écran tactile ; Il est doté de bandes de pneus réfléchissantes ; Il compte des clignotants avant et arrière ; Il comprend une alarme antivol son et lumière ; Il propose le verrouillage automatique ; Il offre une autonomie moyenne de 70 kilomètres ; Il se recharge en deux heures.Sur son site, la start-up à l'origine du Angell Bike rappelle que les voitures, en ville, roulent en moyenne à 15,2 kilomètres par heure et que 75 % des trajets font moins de cinq kilomètres et sont pour aller du domicile au travail. On passe en outre en moyenne une semaine par an dans les bouchons tandis que la voiture thermique est la principale source de pollution de l'air. Face à ces divers points négatifs, le vélo, et plus particulièrement le vélo électrique, est LA solution idéale. Finis les bouchons, finie la pollution... « Rapidité », « sécurité », « facilité » et « [respect de l']environnement » sont à portée de pieds grâce aux vélos intelligents.Le Parisien a voulu tester Angell Bike, un vélo qu'il qualifie d'« intuitif mais perfectible ». Le journaliste Sébastian Compagnon explique avoir aimé sa légèreté, son confort, sa facilité d'utilisation et son application à la fois complète et intuitive disponible sur iOS et Android. La batterie amovible mise en place sous la salle est un autre atout du vélo. Et du côté des points négatifs ? La forme de la batterie n'a pas totalement convaincu le journaliste du Parisien qui rappelle qu'Angell est dédié aux personnes mesurant entre 1m65 et 1m95 (bonne nouvelle pour les moins d'1m65, un Angell Bike S devrait être commercialisé en 2021). Angell n'est en outre pas équipé d'une béquille et de garde-boue, il faut donc acheter ces équipements à part (rappelons que le vélo coûte près de 2 700 euros). Sa « puissance assez modeste » est un autre défaut relevé par Sébastian Compagnon.