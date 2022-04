Alimentation : pourquoi le prix des boîtes de conserve augmente-t-il depuis quelque temps ?

Le prix des contenants métalliques eux-mêmes est en augmentation avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. (illustration) (Pixabay / PublicDomainPictures)

Le prix des conserves augmente depuis quelques semaines en France. Certains aliments ont en effet connu une hausse de prix et l'augmentation des tarifs de l'acier et de l'aluminium, à cause de la guerre en Ukraine, impacte fortement la production de ces produits alimentaires.

Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des Français. Après l'énergie et les carburants, c'est au tour des prix des boîtes de conserve de s’envoler. Une hausse moyenne de 4 % a été constatée sur les conserves de légumes et les plats cuisinés ont encore plus augmenté, rapporte TF1 .

L'acier et l'aluminium en hausse

En cause, notamment, le prix des ingrédients. Le prix du canard a par exemple récemment connu une hausse. « Le stock est un peu vide puisque nous sommes en pleine crise de la grippe aviaire , analyse le directeur industriel d'une usine du sud-ouest. Tout ce qui est pénurie, ça se paye un peu plus cher. »

L'usine a donc décidé de se concentrer sur la production de cassoulet de porc. Mais la guerre en Ukraine a également provoqué une hausse du prix de cette viande. Outre, le contenu, le prix du contenant a également augmenté, de 30 % en moyenne. En cause : l’envol des cours de l’aluminium et de l’acier.

« C'est du jamais vu depuis cinquante ans , explique le président du conseil de l'Adepale France. L'acier et l'alu représentent un tiers et la moitié du prix de revient. » Des discussions devraient être entamées avec la grande distribution pour limiter ces hausses et ne pas trop impacter les consommateurs.