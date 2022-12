Alerte à l'escroquerie : le retour des faux colis Chronopost

Pratique courante chez les arnaqueurs, ce fléau continue de faire des ravages chez les victimes, qui peuvent perdre plusieurs milliers d'euros.

Ils sont de retour et font mal au portefeuille. Les arnaqueurs ne manquent pas d'imagination pour profiter des consommateurs. Cette fois-ci, c'est au tour de Chronopost de subir les sévices de ces usurpateurs d'identité. Le mode opératoire se montre très classique mais efficace par une première mise en relation par téléphone, mail ou encore SMS. Une notification vous informe alors que «v otre colis est actuellement bloqué, veuillez cliquer sur le lien suivant pour régler la situation » et vous propose de résoudre le problème par le passage sur un site frauduleux, visant à aspirer vos données personnelles. Si la pratique consiste majoritairement à récupérer des informations personnelles, le préjudice peut atteindre plusieurs milliers d'euros pour les plus malchanceux.

Signalé par Signal Arnaque, un site communautaire contre les escroqueries d'internet, la livraison de colis est la cible privilégiée des usurpateurs dans le cadre de campagnes de phishing et d'arnaques téléphoniques. Elle met en garde notamment sur les coûts imaginaires et trompeurs proposés par ces sites qui servent souvent d'excuses pour procéder au vol de données personnelles.

Les escroqueries évoluent également sous d'autres formes comme les fichiers infectés envoyés par mail ou encore l'installation de logiciels rançongiciel poussant la victime à payer un montant défini par le pirate contre le déblocage de l'ordinateur. Les autorités ont enregistré un total de 423.000 victimes sur l'année 2021 selon le rapport « Insécurité et délinquance en 2021 : bilan statistique » du ministère de l'intérieur. Un nombre en hausse de 15% sur un an.

Des mesures existent pour dénoncer ces pratiques frauduleuses. Vous pouvez contacter le service de Chronopost en ajoutant la copie du mail frauduleux à l'adresse suivante : abuse@chronopost.fr et les sites frauduleux sur www.internet-signalement.gouv.fr. Un service de télé plainte est également mis à disposition par le ministère de l'intérieur pour faciliter le dépôt d'une pré-plainte pour fraude par carte bancaire.