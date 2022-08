Airbnb : un outil pour détecter les utilisateurs susceptibles de trop faire la fête

Un algorithme passe au crible certaines caractéristiques des locataires potentiels. Photo d'illustration. (TeroVesalainen / Pixabay)

La plateforme Airbnb a décidé de mettre en place des contrôles plus sévères, afin d'empêcher la tenue de fêtes dans les locations de vacances aux Etats-Unis et au Canada. Un algorithme devrait identifier les internautes susceptibles d'organiser ce type d'évènement dérangeant le voisinage.

Les fêtes qui durent jusqu'à l'aube avec des dizaines de convives, c'est terminé dans les locations Airbnb aux Etats-Unis et au Canada. Comme le rapporte Phonandroid , la firme a annoncé mardi 16 août qu'elle allait établir des contrôles beaucoup plus stricts des profils des internautes. Le but : déceler ceux qui sont susceptibles d'être des fêtards, afin de leur interdire la location d'une « party-house ». Un algorithme sera chargé d'analyser les données fournies par l'utilisateur.

Etude de plusieurs critères

Le programme analysera notamment la date d'inscription sur la plateforme, la durée du voyage, le nombre de voyageurs et la distance entre le domicile et le lieu de villégiature, explique Airbnb dans un communiqué . Les commentaires déposés par les précédents loueurs seront également passés à la loupe. L'objectif est d'identifier un potentiel fêtard. Ce type d'utilisateur se verra alors proposer... une location dans une chambre d'hôtes.

Airbnb se heurte à une polémique depuis 2019 après que plusieurs personnes ont perdu la vie lors de gigantesques fêtes organisées illégalement dans des locations proposées sur la plateforme. Depuis, l'entreprise a profité de la pandémie de Covid-19 pour interdire tout bonnement l'organisation de soirées. Airbnb met en place un outil pour lutter contre l’organisation de fêtes dans ses locations. « Le 20 août 2020, Airbnb a annoncé une interdiction d'organiser des fêtes et des événements dans tous les logements Airbnb à travers le monde et fixé une capacité d'accueil maximum de 16 personnes » , peut-on ainsi lire dans les conditions d'utilisation.

Une personne sur cinq fait la fête dans un Airbnb

Ces mesures n'empêchent pourtant pas une personne sur cinq de continuer à faire la fête lors de son séjour Airbnb, comme le révèle un sondage mené par Vivint en juillet 2022. L'algorithme lancé par l'enseigne devrait donc mettre un coup d'arrêt à cette pratique encore courante. « Une version similaire de ce système est testée en Australie depuis octobre 2021, où elle s’est avérée très efficace » , a indiqué Aibnb, évoquant 35 % d'incidents en moins.