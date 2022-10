Airbnb : Un enregistrement obligatoire en mairie dans treize nouvelles communes d'Ile-de-France

Airbnb a instauré l'enregistrement obligatoire dans 13 nouvelles communes d'Ile-de-France (illustration). (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

Airbnb a annoncé l'instauration de l'enregistrement obligatoire pour pouvoir louer son bien dans 13 villes d'Ile-de-France. Ce système vise à développer de manière responsable la location de courte durée en permettant aux municipalités d'avoir un droit de regard.

Airbnb a décidé de mettre en place l'enregistrement obligatoire dans 13 nouvelles communes d'Ile-de-France. Cela signifie que pour louer un bien dans ces villes via la plateforme, les propriétaires de logements devront d'abord effectuer une démarche auprès de la mairie afin d'obtenir un numéro d'enregistrement, rapporte BFM TV , lundi 24 octobre 2022.

Ce dispositif avait été instauré dans un premier temps à Paris et dans 13 villes des Hauts-de-Seine. Désormais, cette liste s'allonge.

Des locations de courte durée plus responsables

Les nouvelles villes concernées sont les suivantes : Créteil, Vincennes, Colombes, Montigny-lès-Cormeilles, Versailles, Achères, Buchelay, Conflans-Sainte-Honorine, Hardricourt, Issou, Orgeval, Poissy et Villennes-sur-Seine.

Dans ces communes, un numéro d'enregistrement est donc maintenant obligatoire pour pouvoir publier une annonce de location sur Airbnb. Selon la plateforme, ce système a pour objectif de favoriser une location de courte durée plus responsable mais aussi de permettre aux municipalités d'avoir un droit de regard sur la légalité des locations et le respect de la limite des 120 nuitées par an pour les résidences principales. Ce dispositif est maintenant appliqué dans 26 communes d'Ile-de-France et à Paris.